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Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции

Жан-Ива Ле Дриана на посту министра иностранных дел сменила французский посол в Лондоне, а министром вооруженных сил стал министр заморских территорий Франции
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Главы МВД и Министерства экономики Франции Жеральд Дарманен и Брюно Ле Мер сохранили посты в новом правительстве. Новый состав кабинета министров объявил генеральный секретарь канцелярии президента Алексис Колер, трансляция велась в Twitter.

Министром иностранных дел вместо Жан-Ива Ле Дриана стала Катрин Колонна, занимавшая пост посла республики в Великобритании. Должность министра вооруженных сил занял Себастьян Лекорню, который до этого был министром заморских территорий, он сменил на этом посту Флоранс Парли.

Министром здравоохранения стала Бриджит Бургиньон, министром образования — Пап Ндиайе.

Правительство Франции впервые за 30 лет возглавит женщина
Политика
Элизабет Борн

16 мая президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на пост премьера Франции Элизабет Борн, возглавлявшую до этого Министерство труда. Она стала первой за 30 лет женщиной на этом посту: до нее французское правительство возглавляла Эдит Крессон в 1991 году.

«Экология, здравоохранение, образование, полная занятость, демократический ренессанс, Европа и безопасность: вместе с новым правительством мы продолжим неустанно действовать на благо французского народа», — заявил тогда Макрон. Как писал Reuters, французский президент решил назначить премьером женщину с опытом в социальной или «зеленой политике».

Выборы президента Франции состоялись в апреле, Макрон переизбрался на второй срок, заручившись поддержкой 58,54% избирателей.

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