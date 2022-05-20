Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции

Жан-Ива Ле Дриана на посту министра иностранных дел сменила французский посол в Лондоне, а министром вооруженных сил стал министр заморских территорий Франции

Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Главы МВД и Министерства экономики Франции Жеральд Дарманен и Брюно Ле Мер сохранили посты в новом правительстве. Новый состав кабинета министров объявил генеральный секретарь канцелярии президента Алексис Колер, трансляция велась в Twitter.

Министром иностранных дел вместо Жан-Ива Ле Дриана стала Катрин Колонна, занимавшая пост посла республики в Великобритании. Должность министра вооруженных сил занял Себастьян Лекорню, который до этого был министром заморских территорий, он сменил на этом посту Флоранс Парли.

Министром здравоохранения стала Бриджит Бургиньон, министром образования — Пап Ндиайе.

16 мая президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на пост премьера Франции Элизабет Борн, возглавлявшую до этого Министерство труда. Она стала первой за 30 лет женщиной на этом посту: до нее французское правительство возглавляла Эдит Крессон в 1991 году.

«Экология, здравоохранение, образование, полная занятость, демократический ренессанс, Европа и безопасность: вместе с новым правительством мы продолжим неустанно действовать на благо французского народа», — заявил тогда Макрон. Как писал Reuters, французский президент решил назначить премьером женщину с опытом в социальной или «зеленой политике».

Выборы президента Франции состоялись в апреле, Макрон переизбрался на второй срок, заручившись поддержкой 58,54% избирателей.