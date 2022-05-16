Правительство Франции впервые за 30 лет возглавит женщина

Элизабет Борн (Фото: David Niviere / AP)

Премьером Франции будет назначена министр труда Элизабет Борн, передает BFM TV. По данным телеканала, она находится в Елисейском дворце.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что премьер Жан Кастекс подал прошение об отставке президенту Эмманюэлю Макрону, который его принял.

Борн станет первой женщиной на посту премьера с 1991 года, когда эту должность получила Эдит Крессон, представлявшая Социалистическую партию Франции. Она была премьером до апреля 1992-го.

Материал дополняется