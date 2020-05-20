Путин наградил Захарову и Небензю орденами

Ордена Почета присуждены за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса

Мария Захарова (Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Почета за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса и многолетнюю дипломатическую службу». В соответствии с документом награды получат директор Департамента информации и печати МИД Мария Захарова, постпред России при ООН Василий Небензя, а также посол по особым поручениям МИД Андрей Аветисян.

Захарова возглавляет Департамент информации и печати с августа 2015 года. До этого она возглавляла пресс-службу постпреда России в ООН, а в 2011-2015 годах была заместителем главы департамента информации и печати, который тогда возглавлял Александр Лукашевич.

Небензя является постпредом России при ООН с 2017 года, сменив на этом посту Виталия Чуркина. До этого четыре года он был заместителем министра иностранных дел, работал в посольстве России в Таиланде, в постпредстве России при ВТО в Женеве.

Аветисян за 36 лет дипломатической карьеры трудился в советском (позже российском) посольстве в Афганистане, был заместителем директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.