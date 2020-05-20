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Путин наградил Захарову и Небензю орденами

Ордена Почета присуждены за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Почета за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса и многолетнюю дипломатическую службу». В соответствии с документом награды получат директор Департамента информации и печати МИД Мария Захарова, постпред России при ООН Василий Небензя, а также посол по особым поручениям МИД Андрей Аветисян.

Захарова возглавляет Департамент информации и печати с августа 2015 года. До этого она возглавляла пресс-службу постпреда России в ООН, а в 2011-2015 годах была заместителем главы департамента информации и печати, который тогда возглавлял Александр Лукашевич.

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Небензя является постпредом России при ООН с 2017 года, сменив на этом посту Виталия Чуркина. До этого четыре года он был заместителем министра иностранных дел, работал в посольстве России в Таиланде, в постпредстве России при ВТО в Женеве.

Аветисян за 36 лет дипломатической карьеры трудился в советском (позже российском) посольстве в Афганистане, был заместителем директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.

Также 20 мая Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством III степени» академика-секретаря Отделения медицинских наук ФГБУ «Российская академия наук» Владимира Стародубова. Награда присуждена «за большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки».

Орденом Дружбы также награжден автор детективных романов Чингиз Абдуллаев, который является секретарем Союза писателей Азербайджана.

Орден «За заслуги перед Отечеством II степени» получил художественный руководитель оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет. Ордена Почета удостоен актер Борис Щербаков.

Также в соответствии с президентским указом Медаль Ушакова получат семь подданных Великобритании «за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Мария Захарова, Василий Небензя
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