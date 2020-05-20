Власти Коми выступили против присоединения к Архангельской области

Врио главы региона Владимир Уйба назвал подобное предложение необдуманным и напомнил, что статус Коми выше чем у области или автономного округа

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Врио главы Коми Владимир Уйба выступил против присоединения республики к объединенному региону, в который планируется включить Архангельскую область и Ненецкий автономный округ. Об этом он заявил в обращении к жителям, опубликованном на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Я против таких необдуманных действий. Инициатива должны исходить снизу», — заявил Уйба. По его словам, объединение может произойти в том случае, если будет обоюдное решение жителей регионов. «Если это функциональное принятие решения, без мнения проживающих на территории людей, то это заведомо провальный вариант», — добавил он.

Глава Коми призвал жителей республики «не поддаваться настроениям, что вопрос об объединении решен». «На самом деле это гипотеза, которая обсуждается», — подчеркнул он.

Уйба добавил, что статус республики «гораздо выше статуса области или автономного округа». Он призвал готовиться к празднованию 100-летия Коми, которое намечено на следующий год.

О возможном присоединении Коми к региону, в который должны войти Архангельская область и Ненецкий автономный округ, накануне агентству ТАСС заявил Матвей Чупров, который руководит рабочей группой по объединению. Подобную позицию он аргументировал тем, что «три соседних северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно».

13 мая главы Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Один из источников РБК объяснял, что объединение выгодно не только Архангельской области, но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов.

НАО является одним из регионов-«матрешек» в составе России — хотя он и выделяется в отдельный субъект Федерации, но одновременно является составной частью Архангельской области. При площади более чем 176 тыс. кв. км (больше, чем площадь Греции или Туниса) в регионе проживают только 44 тыс. человек. В Архангельской области без НАО на площади 413 тыс. кв. км (больше площади Парагвая) проживают 1,1 млн человек. Таким образом, площадь Архангельской области в 2,3 раза больше площади НАО, при этом население больше в 25 раз.