Трамп вместе с семьей подал иск против Deutsche Bank и Capital One

Президент США Дональд Трамп и несколько членов его семьи подали в суд на Deutsche Bank и Capital One, передает телеканал NBC со ссылкой на текст иска.

Заявление подано в суд южного округа Нью-Йорка. Как отмечает телеканал, иск должен помешать банкам передать данные о доходах Трампа и его семьи в комитеты по разведке и финансовым услугам палаты представителей США.

Ранее кроме Deutsche Bank и Capital One повестки с требованием отчетов от конгресса получили несколько других банков, с которыми президент сотрудничал, в том числе Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase.

В иске отмечается, что направленные конгрессом банкам повестки выпущены для преследования Трампа, «чтобы порыться во всех аспектах его личных финансов, его дел и личной информации президента и его семьи, а также для поиска любых материалов, которые могут быть использованы для нанесения ему политического ущерба».

По утверждению истцов, эти повестки недействительны, незаконны и преследуют только политическую цель. Кроме того, отмечается в заявлении, глава комитета по разведке Адам Шифф и член палаты представителей США Максин Уотерс отказались предоставить Трампу копии документов.