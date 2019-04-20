СК обвинил гендиректора оператора Пулково в загрязнении реки

Гендиректора оператора аэропорта обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды. В феврале Росприроднадзор подал в суд на управляющую компанию, требуя 162,6 млн руб. за загрязнение реки Новой

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Гендиректору «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково) Владимиру Якушеву предъявлены обвинения в нарушении правил охраны окружающей среды (ст.246 УК) из-за загрязнения реки Новой. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным следствия, из-за неисправных очистных сооружений в реку попали загрязняющие вещества «в экстремально высокой концентрации». РБК направил запрос пресс-службе аэропорта Пулково.

В феврале Якушев сообщал, что Пулково перестанет сливать антигололедную смесь в реку Новую, писала газета «Фонтанка». «В ближайшие месяцы переключим водостоки в Новую на канализацию Водоканала. Об этом уже есть договоренность. За два года нам нужно провести работу по модернизации собственной канализационной сети», — говорил гендиректор.

В том же месяце Росприроднадзор через суд потребовал с оператора Пулково 162,6 млн руб. из-за загрязнения реки, иск был направлен в Арбитражный суд Петербурга. Согласно анализам проб воды, уровень этилового спирта в реке превышал норму в 5400 раз, этиленгликоля — в 640 раз, нефтепродуктов — в 40 раз. В конце декабря Росприроднадзор сообщал, что у Пулково есть месяц, чтобы возместить нанесенный окружающей природе ущерб без судебного разбирательства.