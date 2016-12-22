СМИ узнали об утверждении принца Чарльза на пост главы Содружества наций

Принц Чарльз станет главой Содружества наций, объединяющего бывшие британские колонии, после того как этот пост оставит королева Елизавета, рассказали источники SkyNews. В отличие от престола, этот пост не является наследственным

Принц Чарльз (Фото: Michael Dunlea / Barcroft Images / ТАСС)

Принц Чарльз был утвержден в качестве преемника королевы Великобритании Елизаветы II в качестве главы Содружества наций, куда входят бывшие британские колонии, ныне обладающие статусом суверенных государств. Об этом со ссылкой на источники сообщает британский телеканал Sky News.

После того как Елизавета II оставит этот пост, принц Чарльз заменит свою мать в качестве главы объединения 53 стран, в число которых входят Канада, Новая Зеландия, Кипр, Мальта, Кения, ЮАР, Намибия, Ямайка и др.

В отличие от британского престола, роль главы Содружества наций не является наследственной. Как отмечает Reuters, ранее звучали призывы к тому, чтобы роль главы объединения исполняли по очереди представители стран, которые в него входят.

Sky News указывает, что решение поддержать Чарльза в качестве следующего главы Содружества было принято на саммите в Лондоне, после того, как принц Чарльз и Елизавета II лично обратились к делегатам стран — членов объединения.

В своем обращении к ним Чарльз заявил, что Содружество наций всегда было важнейшей частью его жизни. Сразу после него к присутствующим на саммите в Лондоне обратилась королева.

«Я искренне желаю, чтобы Содружество работало ради стабильности и преемственности на благо будущих поколений. Я надеюсь, что оно однажды решит, что принц Уэльский должен продолжить важную работу, начатую моим отцом в 1949 году», — сказала она.

20 апреля в Лондоне завершается пятидневный саммит делегатов стран Содружества. Такие встречи проходят каждые два года, однако в Великобритании он проводится впервые за 20 лет. Как отмечает Reuters, этот саммит может стать последним, на котором присутствовала 91-летняя королева, поскольку в последние годы она постепенно сокращает число официальных мероприятий, в которых принимает участие.

Следующий саммит Содружества пройдет в Малайзии в 2020 году.