Прокуратура попросила приговорить экс-владельца «Кофе Хауза» к 9,5 годам

Экс-совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе Хауза» Якубовского подозревают в хищении $126 млн через организацию, работавшую по принципу финансовой пирамиды. Аналогичные сроки запросили и другим фигурантам дела

Кирилл Якубовский (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского прокуратура просит приговорить к девяти годам шести месяцам лишения свободы и штрафу более 1 млрд руб., сообщил РБК юрист потерпевшей стороны, руководитель уголовной практики «Бартолиус» Сергей Гревцов.

Уголовное дело против Якубовского заведено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере) из-за хищения $126 млн у инвесторов V.M.H.Y. Holdings Limited. Вместе с Якубовским по той же статье проходят золотопромышленник и экс-сенатор Павел Масловский и предприниматель Светлана Безрукова.

Масловского прокуратура также просит приговорить к девяти с половиной годам (с учетом ранее вынесенного приговора 14 лет) и штрафу 14,7 млн руб., а Безрукову — к девяти годам лишения свободы и штрафу 9,45 млн руб. Еще один фигурант — Андрей Вдовин — находится в розыске. Никто из подозреваемых вину не признал.

По версии следствия, все четверо в составе организованной группы совершали хищения в 2011–2015 годах. Якубовский и Масловский были соучредителями V.M.H.Y. Holdings, Безрукова — гендиректором дочернего ООО «ППФИН Регион». Они убедили клиентов латвийского Bank M2M Europe AS (переименован в Signet Bank) и российского M2M Private bank (лишен лицензии в 2016-м), имевших крупные валютные вклады на счетах, стать инвесторами V.M.H.Y. Holdings.

Им гарантировали доходность 9–10% годовых в валюте при финансировании проектов, среди которых был Азиатско-Тихоокеанский банк, «Азбука вкуса» и офисно-гостиничный комплекс Golden Gate. До 2016 года заемщикам, вложившим от $800 тыс. до $30 млн, проценты выплачивались, на затем это прекратилось. V.M.H.Y., как заключило следствие, был построен по принципу финансовой пирамиды: источников дохода у холдинга не было, первоначальные платежи обеспечивались благодаря средствам новых инвесторов.

В деле — восемь потерпевших (три физлица и пять юрлиц), у них фигуранты и похитили $126 млн (4,368 млрд руб. по курсу тех лет). Деньги были выведены по фиктивным договорам займа на счета Вдовина и подконтрольных подсудимым юрлиц за рубеж.

Якубовского задержали в апреле 2023 года. До июня того же года он находился в СИЗО, затем его перевели под домашний арест, а с февраля 2024-го он снова был отправлен под стражу. Долями в «Азбуке вкуса» и «Кофе Хаузе» он владел до 2014 года.