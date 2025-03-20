 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Прокуратура попросила приговорить экс-владельца «Кофе Хауза» к 9,5 годам

Прокуратура попросила приговорить экс-совладельца «Азбуки вкуса» к 9,5 годам
Экс-совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе Хауза» Якубовского подозревают в хищении $126 млн через организацию, работавшую по принципу финансовой пирамиды. Аналогичные сроки запросили и другим фигурантам дела
Кирилл&nbsp;Якубовский
Кирилл Якубовский (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского прокуратура просит приговорить к девяти годам шести месяцам лишения свободы и штрафу более 1 млрд руб., сообщил РБК юрист потерпевшей стороны, руководитель уголовной практики «Бартолиус» Сергей Гревцов.

Уголовное дело против Якубовского заведено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере) из-за хищения $126 млн у инвесторов V.M.H.Y. Holdings Limited. Вместе с Якубовским по той же статье проходят золотопромышленник и экс-сенатор Павел Масловский и предприниматель Светлана Безрукова.

Масловского прокуратура также просит приговорить к девяти с половиной годам (с учетом ранее вынесенного приговора 14 лет) и штрафу 14,7 млн руб., а Безрукову — к девяти годам лишения свободы и штрафу 9,45 млн руб. Еще один фигурант — Андрей Вдовин — находится в розыске. Никто из подозреваемых вину не признал.

По версии следствия, все четверо в составе организованной группы совершали хищения в 2011–2015 годах. Якубовский и Масловский были соучредителями V.M.H.Y. Holdings, Безрукова — гендиректором дочернего ООО «ППФИН Регион». Они убедили клиентов латвийского Bank M2M Europe AS (переименован в Signet Bank) и российского M2M Private bank (лишен лицензии в 2016-м), имевших крупные валютные вклады на счетах, стать инвесторами V.M.H.Y. Holdings.

Суд арестовал более 400 объектов по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса»
Общество
Кирилл Якубовский

Им гарантировали доходность 9–10% годовых в валюте при финансировании проектов, среди которых был Азиатско-Тихоокеанский банк, «Азбука вкуса» и офисно-гостиничный комплекс Golden Gate. До 2016 года заемщикам, вложившим от $800 тыс. до $30 млн, проценты выплачивались, на затем это прекратилось. V.M.H.Y., как заключило следствие, был построен по принципу финансовой пирамиды: источников дохода у холдинга не было, первоначальные платежи обеспечивались благодаря средствам новых инвесторов.

В деле — восемь потерпевших (три физлица и пять юрлиц), у них фигуранты и похитили $126 млн (4,368 млрд руб. по курсу тех лет). Деньги были выведены по фиктивным договорам займа на счета Вдовина и подконтрольных подсудимым юрлиц за рубеж.

Якубовского задержали в апреле 2023 года. До июня того же года он находился в СИЗО, затем его перевели под домашний арест, а с февраля 2024-го он снова был отправлен под стражу. Долями в «Азбуке вкуса» и «Кофе Хаузе» он владел до 2014 года.

Читайте РБК в Telegram.

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Елена Степанова Елена Степанова
Азбука вкуса Кофе Хауз хищение
Материалы по теме
Экс-совладельцу «Кофе Хауза» и «Азбуки вкуса» Якубовскому продлили арест
Бизнес
Экс-совладельца «Кофе Хауза» и «Азбуки вкуса» отправили в СИЗО
Бизнес
В Москве задержали экс-совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
Эрдоган обвинил оппозицию в политизации задержания мэра СтамбулаПолитика, 21:37
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 21:25
Bloomberg узнал, что Париж и Рим заблокировали выделение €5 млрд КиевуПолитика, 21:15
Дзюба не сыграет со сборной ЗамбииСпорт, 21:10
Стармер заявил о прояснении сроков отправки миротворцев на УкраинуПолитика, 21:03
Хоккеист «Авангарда» установил рекорд КХЛ, сыграв на матч больше всехСпорт, 21:02
Шойгу заявил о планах пригласить США на встречу по безопасности в МосквеПолитика, 21:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:55
Путин поздравил Ковентри с избранием президентом МОКСпорт, 20:41
В делегации России на встрече с США не будет представителей МИДаПолитика, 20:40
Лидер Сирии второй раз не пожал руку главе МИД Германии БербокПолитика, 20:34
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
Трое жителей Белгородской области пострадали при атаке дронов ВСУПолитика, 20:30
В Госдуме назвали предсказуемым избрание Ковентри главой МОКСпорт, 20:22