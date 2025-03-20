Стычки с полицией на акции против задержания соперника Эрдогана. Видео
В Стамбуле и других городах Турции проходят акции протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считается главным потенциальным оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 2028 года.
Оппозиция назвала политическим дело Имамоглу, которого подозревают в причастности к терроризму, коррупции и отмыванию денег. На демонстрации, несмотря на их запрет, введенный властями, вышли тысячи человек, участники акций называют арест политика «незаконным» и «необоснованным», передает Euronews, в ходе акций произошли стычки демонстрантов с полицией.
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