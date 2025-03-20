CNN узнал о планах Пентагона по сокращению военного руководства США

Пентагон может объединить Европейское и Африканское, Северное и Южное командования, упразднить одно управление и прекратить наращивание контингента в Японии для экономии, передает CNN

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Пентагон рассматривает возможность значительного сокращения руководства Вооруженных сил США на фоне стремления администрации Дональда Трампа к экономии денежных средств, передает CNN со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

По данным телеканала, план Пентагона предусматривает объединение Европейского (EUCOM) и Африканского командований (AFRICOM) в одно подразделение со штаб-квартирой в немецком Штутгарте, а также слияние Северного (NORTHCOM) и Южного командований (SOUTHCOM) США в AMERICOM. Также в ведомстве рассматривают возможность упразднить управление, отвечающее за подготовку и обучение объединенных командований, и прекратить наращивание американского контингента в Японии.

AFRICOM выделили в отдельное командование в 2007 году. Как отмечает CNN, NORTHCOM и SOUTHCOM всегда существовали по-отдельности, так как были сосредоточены на разных приоритетах сферы безопасности: NORTHCOM — на обороне США и сотрудничестве с Канадой и Мексикой, а SOUTHCOM — на Центральной и Южной Америке, Карибском бассейне и прилежащих зонах.

Согласно документу Пентагона, их объединение будет сопряжено с «политическим риском» и создаст «расширенные возможности для контроля и проведения операций для командира боевой группы». Эти меры позволят ведомству сэкономить порядка $330 млн за пять лет.

Ранее NBC News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил об обсуждении возможного отказа от поста главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR), который с 1951 года занимали американские генералы. Сейчас на этой должности находится Кристофер Каволи, одновременно являясь главкомом объединенных сил в Европе. Как отмечает NBC News, он играет ключевую роль в поддержке Украины в конфликте с Россией.

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп заявил о планах сократить бюджетные расходы. В этих целях был создан Департамент государственной эффективности (DOGE), который курирует предприниматель Илон Маск. DOGE подтолкнул Пентагон и другие федеральные ведомства к масштабным сокращениям для экономии средств, отмечает CNN. Министр обороны Пит Хегсет утверждал, что DOGE поможет «выявить мошенничество, растраты и злоупотребления в крупнейшем бюджетном учреждении федерального правительства». Годовой бюджет вооруженных сил США превышает $800 млрд.