 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

CNN узнал о планах Пентагона по сокращению военного руководства США

CNN: Пентагон может значительно сократить военное руководство США из-за DOGE
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Пентагон может объединить Европейское и Африканское, Северное и Южное командования, упразднить одно управление и прекратить наращивание контингента в Японии для экономии, передает CNN
Фото: Brandon Bell / Getty Images
Фото: Brandon Bell / Getty Images

Пентагон рассматривает возможность значительного сокращения руководства Вооруженных сил США на фоне стремления администрации Дональда Трампа к экономии денежных средств, передает CNN со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

По данным телеканала, план Пентагона предусматривает объединение Европейского (EUCOM) и Африканского командований (AFRICOM) в одно подразделение со штаб-квартирой в немецком Штутгарте, а также слияние Северного (NORTHCOM) и Южного командований (SOUTHCOM) США в AMERICOM. Также в ведомстве рассматривают возможность упразднить управление, отвечающее за подготовку и обучение объединенных командований, и прекратить наращивание американского контингента в Японии.

AFRICOM выделили в отдельное командование в 2007 году. Как отмечает CNN, NORTHCOM и SOUTHCOM всегда существовали по-отдельности, так как были сосредоточены на разных приоритетах сферы безопасности: NORTHCOM — на обороне США и сотрудничестве с Канадой и Мексикой, а SOUTHCOM — на Центральной и Южной Америке, Карибском бассейне и прилежащих зонах.

Согласно документу Пентагона, их объединение будет сопряжено с «политическим риском» и создаст «расширенные возможности для контроля и проведения операций для командира боевой группы». Эти меры позволят ведомству сэкономить порядка $330 млн за пять лет.

Глава Пентагона пообещал сделать военных США «подтянутыми, а не толстыми»
Политика
Фото:Scott Olson / Getty Images
Ранее NBC News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил об обсуждении возможного отказа от поста главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR), который с 1951 года занимали американские генералы. Сейчас на этой должности находится Кристофер Каволи, одновременно являясь главкомом объединенных сил в Европе. Как отмечает NBC News, он играет ключевую роль в поддержке Украины в конфликте с Россией.

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп заявил о планах сократить бюджетные расходы. В этих целях был создан Департамент государственной эффективности (DOGE), который курирует предприниматель Илон Маск. DOGE подтолкнул Пентагон и другие федеральные ведомства к масштабным сокращениям для экономии средств, отмечает CNN. Министр обороны Пит Хегсет утверждал, что DOGE поможет «выявить мошенничество, растраты и злоупотребления в крупнейшем бюджетном учреждении федерального правительства». Годовой бюджет вооруженных сил США превышает $800 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины

ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»

Возвращение российских военных из украинского плена. Видео

В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ

МТС закроет аналог YouTube и TikTok

Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Дональд Трамп США Илон Маск Пентагон DOGE сокращения
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Глава Пентагона пообещал сделать военных США «подтянутыми, а не толстыми»
Политика
Пентагон решил удалить со своих ресурсов все упоминания «геев»
Политика
Белый дом пообещал Пентагону «встряску» от Трампа из-за провала проверок
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
Развивается тренд на «маленькие удовольствия». Как бренду его подхватитьPro, 10:48
США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»Политика, 10:44
Готовая отделка или самостоятельный ремонт: выбор и цены в 2025 годуНедвижимость, 10:43
«Т-Технологии» анонсировали дивиденды за 2024 год в размере ₽32 на акциюИнвестиции, 10:42
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани сократилась до 3,7 тыс. кв. мОбщество, 10:38
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Гости в дом: как организовать и провести мероприятие в ИндииОтрасли, 10:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Цена Toncoin выросла почти на 40% за семь дней. Сохранится ли динамикаКрипто, 10:33
Финляндия в восьмой раз возглавила рейтинг самых счастливых стран мираОбщество, 10:33
За что могут оштрафовать дачников в 2025 годуНедвижимость, 10:30
От 15 до 35% дохода: в чем плюсы и минусы инвестиций в землю под складыPro, 10:30
В аэропортах Саратова и Самары сняли ограничения на полетыПолитика, 10:30
После атаки дронов под Энгельсом начали эвакуировать жителей СНТПолитика, 10:24
ЕС ограничит американским компаниям доступ к перевооружению ЕвропыПолитика, 10:22