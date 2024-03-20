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Выборы президента России ,  
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Избирком проверит видео с женщиной на коленях у избирательной урны

Избирком Петербурга проведет проверку из-за видео с женщиной на коленях у урны
Сюжет
Выборы президента России
В Сети появилось видео, на котором две женщины ночью кидают бумаги в избирательную урну и потом трясут ее. Местный горизбирком инициировал проверку
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Санкт-Петербургская избирательная комиссия проведет проверку из-за появления в Сети видео, на котором женщина на избирательном участке на коленях кидает бумаги в урну для голосования, говорится в телеграм-канале регионального избиркома.

«Инициировано проведение проверки информации, содержащейся в публикациях СМИ, в части организации работы УИК № 5 и ТИК № 1 (участковая и территориальная избирательные комиссии. — РБК). Председателям ТИК № 1 и УИК № 5 поручено предоставить исчерпывающую информацию по вопросам организации голосования и установления его итогов», — сказано в сообщении.

Как пишет «Фонтанка», речь идет об УИК на территории Адмиралтейского района Петербурга. На видео оттуда присутствуют две женщины: сначала на кадрах появляется одна — она приползает на коленях к урне со стопкой бумаг, напоминающих бюллетени, и начинает бросать их в нее, затем входит вторая и начинает делать то же самое; потом они наклоняют урну. Затем одна из женщин ложится на спину и начинает трясти урну. На кадрах можно увидеть мужчину в форме, он стоит в помещении за стеклом.

Как пишет издание, одна из женщин похожа на председателя УИК № 5 Ирину Минякову. В разговоре с «Фонтанкой» Минякова назвала видео «недостоверным». «Вечером я покинула помещение комиссии, и все. Внутри полицейские оставались», — сказала Минякова.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Выборы президента России прошли 15–17 марта. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что нарушений на выборах было немного. «Хочу обратить внимание, что на текущий момент — это очень важно — у нас нет информации из избирательных комиссий о случаях признания итогов голосования недействительными на том или ином избирательном участке. Это беспрецедентный случай», — заявила она.

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