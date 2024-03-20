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Выборы президента России ,  
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Путин заявил, что в России остается много «дури и несправедливости»

Путин: в России остается много дури и несправедливости, рано почивать на лаврах
Сюжет
Выборы президента России
Путин на встрече с лидерами фракций призвал их руководствоваться «интересами дела», а не корпоративными и партийными интересами. Он подчеркнул, что в жизни страны еще «много всякой дури», и «почивать на лаврах» нельзя
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российским властям рано почивать на лаврах, поскольку в жизни страны еще остается много «дури и несправедливости», заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

«У нас еще — в жизни наших людей — очень много всякой дури и несправедливости, начиная с самого низкого уровня и кончая самым-самым высоким. И мы не можем сейчас почивать на лаврах, говорить, что все это прошло, теперь рассядемся, как обычно, и будем функционировать. Нет. Я вас прошу на это обратить внимание», — сказал глава государства.

По его словам, пришедшие на выборы граждане исполнили свой долг, и » теперь наш с вами черед исполнить свой долг перед ними».

Путин призвал лидеров фракций при формировании правительства руководствоваться «интересами дела», а не корпоративными и партийными интересами. «В соответствии с конституцией, за парламентом сейчас закреплены очень серьезные полномочия по формированию высшего исполнительного органа власти — правительства. Вы будете утверждать не только председателя правительства, но и его заместителей и министров гражданского блока. Это чрезвычайно важная и ответственная вещь», — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что все политические силы в стране должны объединиться в поиске нкомпромисса. «Есть принципиальные вещи для представителей каждой партии. Люди стремятся к тому, чтобы добиться решения вопроса так, как они видят его решение оптимальным. Но я призываю всех искать эти компромиссы, нужные для страны», — заключил Путин.

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Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов Путин набрал на них рекордные 87,28% голосов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,31%, на третьем месте — Владислав Даванков от «Новых людей» с 3,85%. Леонид Слуцкий от ЛДПР, занявший последнее место, набрал 3,2%. Таким образом, Путин пойдет на пятый президентский срок. Официальные итоги подведут в четверг, 21 марта.

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Согласно российскому законодательству, после инаугурации президента действующее правительство должно сложить полномочия. В Конституции России говорится, что президент в течение двух недель после инаугурации должен предложить на рассмотрение Госдумы кандидатуру премьер-министра, а Госдума, в свою очередь, должна рассмотреть и одобрить его.

После этого в течение недели новый премьер-министр должен представить президенту предложения о структуре правительства и кандидатах на посты вице-премьеров и федеральных министров.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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