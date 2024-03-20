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Выборы президента США ,  
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Трамп победил на праймериз в пяти штатах

Экс-президент США Дональд Трамп победил на праймериз в пяти штатах
Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп одержал победу на праймериз сразу в пяти штатах — Аризоне, Иллинойсе, Канзасе, Огайо и Флориде. У экс-президента практически не осталось конкурентов внутри Республиканской партии

Дональд Трамп одержал победу на праймериз сразу в пяти штатах — Аризоне, Иллинойсе, Канзасе, Огайо и Флориде, передает NBC News. У экс-президента США фактически не осталось конкуренции внутри Республиканской партии в борьбе за Овальный офис.

Формально в бюллетенях присутствовали и другие имена: уже снявшиеся с гонки Никки Хейли, Рон Десантис, Райан Бинкли, Вивек Рамасвами, Крис Кристи и Аса Хатчинсон, а также мелкие кандидаты, не проявившие себя по ходу внутрипартийной гонки — майор ВВС США в запасе Дэвид Штукенберг и Джон Кастро, составитель налоговых деклараций и автор по меньшей мере 27 исков по всей стране с требованием не допустить Дональда Трампа до выборов. В Канзасе избиратели также могли выбрать графу «никто из указанных кандидатов».

Трамп победил на праймериз в пяти штатах
Трамп победил на праймериз в пяти штатах

Что такое кокусы и праймериз

Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени.

По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом.

Согласно данным NBC, Трамп уверенно побеждает во всех пяти штатах: в Аризоне за него отдали голоса 43 из 43 делегатов, в Иллинойсе — 64 из 64, в Канзасе — 39 из 39, Огайо — 79 из 79, а во Флориде — 125 из 125.

В общей сложности в пяти штатах разыгрывались голоса 350 делегатов, необходимых для формального выдвижения в кандидаты на пост президента страны. Неделей ранее Дональд Трамп уже набрал «магическое число» — 50%, или 1215 делегатов, необходимых ему для уже третьего выдвижения на пост президента США от Республиканской партии.

19 марта прошли и праймериз демократов. Победу ожидаемо одержал действующий президент США Джо Байден. Голосование прошло в Аризоне, Иллинойсе, Канзасе и Огайо — в этих штатах разыгрывались голоса 379 делегатов. Байдену противостояли автор книг по саморазвитию Марианна Уильямсон и венчурный капиталист Джейсон Палмер, который одержал победу над Байденом в американской островной территории в Тихом океане — Американском Самоа.

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В этот же день должны были пройти праймериз и во Флориде, но их отменили из-за отсутствия в бюллетене других кандидатов кроме Байдена. Голоса всех 224 делегатов штата перешли главе государства. Как Трамп, неделей ранее Байден уже набрал необходимое число делегатов (1968), нужное для повторное выдвижение на пост президента от Демократической партии США.

Несмотря на то, что кандидаты от двух ведущих партий уже предопределены, праймериз и кокусы будут продолжаться до начала июня. В июле и августе Республиканская и Демократическая партия проведут национальные конвенции, на которых формально выдвинут своих кандидатов на пост президента.Выборы 5 ноября 2024 года станут первыми с 1912 года, в которых бывший президент США поборется с действующим.

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Демократическая партия Республиканская партия США праймериз Дональд Трамп Джо Байден выборы президента США
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