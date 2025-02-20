Посол России пострадал в ДТП в Ереване

Машина посла России попала в ДТП на фоне снегопада в Ереване. В посольстве сообщили, что дипломат и водитель получили легкие травмы

Посол России в Армении Сергей Копыркин пострадал в результате ДТП в Ереване, сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

«Информируем, что по причине сложных погодных условий в Ереване автомобиль Посла России в Армении попал в дорожно-транспортное происшествие», — говорится в сообщении.

Копыркин и водитель получили легкие травмы, им оказали медпомощь. «Их здоровью ничего не угрожает», — заверили в дипмиссии.

В Ереване с утра продолжается интенсивный снегопад. Мэр города Тигран Авинян заявил, что за 10 часов выпала месячная норма осадков, он призвал водителей с завтрашнего дня ездить только на зимней резине.

Как сообщает агентство «Новости-Армения», из-за снегопада в столице Армении возник транспортный коллапс, общественный транспорт прекратил движение по ряду маршрутов.

На фоне непогоды были отменены занятия в школах 21 февраля, сообщила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). При этом мэр Еревана заявил, что будут работать детские сады.