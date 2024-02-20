В Киеве рассказали, какое предложение получил убитый в Испании летчик

Если бы летчик Максим Кузьминов, угнавший вертолет на Украину, остался в стране, он «точно был бы защищен», заявил глава СНБО Алексей Данилов. Мужчину нашли мертвым в Испании

Максим Кузьминов (Фото: Максим Марусенко / NurPhoto / Reuters)

Российскому пилоту Максиму Кузьминову, который в прошлом августе угнал вертолет Ми-8 на Украину, предлагали остаться в этой стране, сообщил «Украинской правде» глава Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Накануне испанские и итальянские СМИ сообщили, что Кузьминов убит в Испании.

«Люди если имеют отношение к тем или иным событиям, конечно, должны быть бдительными, должны заботиться о ситуации. Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен», — сказал Данилов, отметив, что в его стране не могли бы «так безобразничать, как это произошло в Испании».

Глава СНБО призвал дождаться официальных выводов испанской стороны. Как именно Кузьминов оказался в Испании, он не уточнил.

Кузьминов рассказывал украинскому блогеру Дмитрию Карпенко, что в 2023 году по собственной инициативе вышел на военную разведку Украины, после чего они около полугода планировали операцию. 9 августа пилот угнал на территорию Украины вертолет Ми-8 с экипажем. В материале об угоне на телеканале «Россия 1» говорилось, что в вертолете находились также второй пилот и бортовой техник, они были убиты. В сюжете участвовали представитель российской контрразведки и другие военные со скрытыми лицами, они сообщили о расследовании в отношении Кузьминова «по факту перехода на сторону противника и разглашения государственной тайны» и пообещали, что пилота найдут и накажут «по всей строгости закона <...> за предательство».

Сообщения об убийстве Кузьминова в Испании начали появляться накануне, в частности, об этом написало итальянское издание Il Corrispondente без указания источников. Испанское агентство EFE со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщило, что Кузьминова нашли мертвым в провинции Аликанте; по его данным, мужчину застрелили, при себе у пилота были документы 33-летнего украинца (Кузьминову 28 лет).

В главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что Кузьминов мертв. Испанская гражданская гвардия начала расследование.

