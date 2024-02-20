Волгоградские власти сообщили о падении неизвестного объекта в поле
В Еланском районе Волгоградской области упал некий объект, сообщил «РИА Новости» глава района Дмитрий Литвинов.
«Упал в поле, никаких повреждений на земле, и пострадавших тоже нет. Поле очень удалено от поселений», — сказал он.
В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Еланского района сообщили РБК, что им не поступала информация о происшествии. РБК обратился за комментарием в администрацию Еланского района.
Фотографии обломков «летающего объекта военной принадлежности» появились накануне, 19 февраля, в группе «Еланский водитель» в соцсети «ВКонтакте». В подписи отмечалось, что снимки сделали недалеко от села Вязовка (около 300 км к северу от Волгограда). В районной ЕДСС, комментируя эти данные изданию V1, заявили: «Было такое несколько дней назад». В службе сообщили, что на место вызвали саперов.
О падении обломков неизвестных объектов в Еланском районе местные телеграм-каналы сообщали также в начале января. Глава села Большой Морец Еланского района Галина Зуева это подтверждала, отметив, что тогда никто не пострадал. «Что это — на этот вопрос вам ответят в Минобороны», — говорила чиновница.
У населенного пункта через несколько дней нашли новые обломки, писал V1 со ссылкой на жителей, но местные власти это не комментировали.
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