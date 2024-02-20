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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль разрешит мусульманам молиться в Аль-Аксе в Рамадан с условиями

Израиль разрешит мусульманам молиться в мечети Аль-Акса в Иерусалиме с условиями
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израильские власти предоставят доступ мусульманам к мечети Аль-Акса в Иерусалиме в Рамадан, однако допуск будет не таким, как обычно, из-за войны с ХАМАС, полиция скоро опубликует критерии, заявил советник премьера Гендельман
Фото: ingo_kutsche/ IMAGO / ТАСС
Фото: ingo_kutsche/ IMAGO / ТАСС

Израиль с уважением относится ко всем вероисповеданиям и разрешит мусульманам молиться в мечети Аль-Акса в Иерусалиме в священный для них праздник Рамадан, однако введет при этом несколько условий, заявил советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

«Мы воюем с террором, мы не воюем с мусульманским миром и не воюем с палестинским гражданским населением. <...> Порядок и критерии доступа к [мечети Аль-Акса] будут опубликованы полицией в ближайшие дни», — написал он в телеграм-канале.

При этом Гендельман подчеркнул, что из-за военных действий допуск к мечети будет не таким, как в обычное время. Полиция и службы безопасности передали свои рекомендации по критериям предоставления доступа военно-политическому кабинету, на основании них премьер Биньямин Нетаньяху примет решение, рассказал он.

По словам Гендельмана, после давки во время еврейского праздника Лаг-ба-Омер в 2021 году на горе Мерон, где погибли 45 человек и пострадали более 150, для каждого религиозного объекта в Израиле, в том числе для мечети Аль-Акса, разработаны максимальные квоты молящихся.

«В любом случае, и израильские арабы, и жители Иудеи и Самарии Ззападный берег реки Иордан, контролируется конкурирующим с ХАМАС палестинским движением ФАТХ. — РБК) смогут молиться в мечети Аль-Акса. Количество молящихся, как и другие факторы допуска, будут представлены полицией и службами безопасности», — добавил советник израильского премьера.

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Фото:Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В этом году священный для мусульман месяц Рамадан начнется вечером 10 марта и завершится вечером 8 апреля. В этот период мусульмане соблюдают жесткий пост и молятся.

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18 февраля ТАСС со ссылкой на источник в израильском правительстве сообщил, что власти Израиля ограничат допуск палестинцев с Западного берега реки Иордан на Храмовую гору во время Рамадана. По его словам, будут допускаться только «лица в возрасте старше 60 лет и дети младше 10 лет и не более 15 тыс. человек». «Вопрос о необходимости введения ограничений для израильских арабов и жителей [Восточного] Иерусалима будет решать полиция, пока решения нет», — добавил собеседник агентства.

ХАМАС пообещал ответ на это решение. Позже в канцелярии премьера Израиля заявили, что Нетаньяху принял «взвешенное решение, которое сохраняет свободу вероисповедания в рамках определенных специалистами требований безопасности». Какое именно решение принял премьер, не уточнялось.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль Рамадан Аль-Акса мечеть Иерусалим
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