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Шесть военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области

Минобороны сообщило о шести погибших военных при пожаре в блиндаже в Курской области
Военнослужащие ЗВО в Курской области грубо нарушили требования безопасности при обращении с горючими материалами, в результате чего в блиндаже начался пожар, сообщили в Минобороны
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Шесть военнослужащих погибли при пожаре в блиндаже в Курской области «в результате грубого нарушения требований безопасности», сообщило Минобороны России.

Происшествие произошло 20 февраля. Военнослужащие подразделения Западного военного округа в Курской области нарушили правила безопасности при обращении с горючими материалами, после чего произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже.

«В результате пожара, быстро охватившего блиндаж, погибли шесть военнослужащих», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов и комиссия Западного военного округа проводят расследование.

Материал дополняется.

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