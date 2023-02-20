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Шесть военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области
Минобороны сообщило о шести погибших военных при пожаре в блиндаже в Курской области
Военнослужащие ЗВО в Курской области грубо нарушили требования безопасности при обращении с горючими материалами, в результате чего в блиндаже начался пожар, сообщили в Минобороны
Шесть военнослужащих погибли при пожаре в блиндаже в Курской области «в результате грубого нарушения требований безопасности», сообщило Минобороны России.
Происшествие произошло 20 февраля. Военнослужащие подразделения Западного военного округа в Курской области нарушили правила безопасности при обращении с горючими материалами, после чего произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже.
«В результате пожара, быстро охватившего блиндаж, погибли шесть военнослужащих», — говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов и комиссия Западного военного округа проводят расследование.
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