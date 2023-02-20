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В суд поступило первое дело о теракте в новых регионах

В суд поступило первое дело против украинца о теракте в условиях военной операции
Гражданина Украины обвиняют в подготовке к акту международного терроризма — взрыву в Херсоне 9 мая и нападении на военных. На тот момент город не был в составе России, адвокаты не исключают, что дело переквалифицируют
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В российский суд поступило первое уголовное дело против гражданина Украины по делу о подготовке теракта в условиях военной операции, сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о Павле Запорожце, которого управление ФСБ по Крыму и Севастополю обвиняет по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 361 УК (приготовление к акту международного терроризма). Следствие утверждает, что он собирался устроить взрыв в Херсоне 9 мая на акции «Бессмертный полк» и напасть на российских военнослужащих, которые патрулировали город.

Запорожца задержали весной прошлого года; его несколько месяцев держали в ИВС Херсона. В августе, передавало «Суспiльне», его вывезли в Крым.

Как пишет «Коммерсантъ», сначала Запорожец признался в приписываемых ему преступлениях, заявляя, что выполнял поручения Службы безопасности Украины (СБУ). Однако позднее, получив доступ к адвокатам, Запорожец изменил позицию. Защита настаивает, что их клиент — военнослужащий, который противостоял военным из другой страны в рамках конфликта. Адвокаты просили признать Запорожца военнопленным и включить его в списки для обмена, а также прекратить уголовное преследование их подзащитного. Получив отказ, они хотели добиться признания недопустимыми некоторых доказательств по делу Запорожца, но суд посчитал, что это нужно рассматривать на разбирательстве по существу.

Ст. 361 УК предусматривает ответственность за преступления «вне пределов территории Российской Федерации», максимальное наказание по ней — пожизненный срок. В мае Херсон находился под контролем российских военных, но еще не вошел в состав России, это произошло после сентябрьских референдумов. Все это время по делу Запорожца шло предварительное следствие. Адвокаты, опрошенные «Коммерсантом», не исключают, что обвинение гражданину Украины могут переквалифицировать на подготовку не международного, а обычного теракта (ст. 30 и ст. 205 УК), за что грозит от 10 до 15 лет.

В сентябре газета писала, что на тот момент в Крыму находился еще один гражданин Украины Павел Жук, который проходит по той же статье, что и Запорожец. Его обвиняют в покушении на чиновников в Запорожской области.

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