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В Раде заслушают доклад ВСУ по «резонансным» случаям вручения повесток

В Верховной раде заслушают доклад ВСУ по «резонансным» случаям вручения повесток на улицах
Депутат Верховной рады Украины Вениславский рассказал, что одному из членов комитета Рады по вопросам обороны пытались насильно вручить повестку. Он пообещал, что комитет заслушает доклад ВСУ по всем подобным случаям
Фото: Stringer / Reuters
Фото: Stringer / Reuters

Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки на предстоящей неделе заслушает доклад ВСУ относительно «резонансных» случаев вручения украинцам повесток на улицах, в том числе с применением силы. Об этом УНИАН сообщил член комитета депутат Федор Вениславский.

«К сожалению, есть мобилизационные методы, которые нас, членов комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, не удовлетворяют. На следующей неделе мы инициировали заседание комитета, где заслушаем руководителей на уровне ВСУ, отвечающих за мобилизационные мероприятия, по резонансным случаям, когда представители военных комиссариатов вручают повестки буквально на улице, иногда нанося телесные повреждения гражданам», — сообщил он.

Действия ВСУ депутат назвал «неправильными» и рассказал, что таким образом повестку вручили одному из членов его комитета.

В последние месяцы в сети начали появляться видео, в том числе из Киева, Одессы и Днепра, где представители украинских военкоматов пытаются насильно вручить мужчинам повестки. Об этом, в частности, сообщали «Страна.ua» и «Новое Издание». На некоторых видео мужчины в военной форме используют газовые балончики, скручивают и насильно сажают в автомобили попавшихся им на улице мужчин.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и  всеобщюю мобилизацию на следующий день после начала российской спецоперации. Тогда же власти запретили выезжать из страны мужчинам от 18 до 60 лет на период действия военного положения. Впоследствии его неоднократно продлевали.

Как объясняли украинские власти, мобилизация должна была пройти в несколько этапов. На первом из них в армию должны были призвать бывших военнослужащих с боевым опытом, отслуживших в армии по контракту или участвовавших в боевых действиях в Донбассе, затем — военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года или служивших по контракту. На третьем этапе в армию должны были призвать выпускников военных кафедр вузов (в качестве офицеров запаса) и всех, у кого нет возрастных и физических ограничений. На четвертом этапе на службу могут привлечь так называемый общественный резерв, то есть всех граждан страны без возрастных и физических ограничений. 

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В мае глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что власти хотят привлечь в армию 1 млн человек. При этом он не указывал, сколько людей уже поступили в ряды вооруженных сил.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ВСУ повестка мобилизация Верховная рада Украины Военная операция на Украине
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