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Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства

Глава государства увидел в главе налоговой службы человека, который добивается конкретного результата
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.

По словам главы государства, предложить возглавить правительство главе Федеральной налоговой службе Мишустину было его инициативой. «Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было. Его никто не называл. Кроме меня», - сказал Путин.

Президент сообщил, что главным был даже не тот фактор, что Мишустин провел цифровизацию в ведомстве. «Он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата», - объяснил Путин.

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Глава государства при этом не согласился с тем, что глава налоговой службы – человек, который «ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей». По его словам, задачей данного ведомства является облегчение положения налогоплательщиков. «Речь идет о том, чтобы "не просто взять и выдрать деньги с человека, а организовать работу таким образом, чтобы и налогоплательщикам, и государству было комфортно друг с другом работать и чтобы было понятно, как это организовано», - сказал Путин.

Комментируя назначение нового правительства, президент также заявил, что времени на раскачку у него не будет, потому что работают в нем «грамотные люди, в теме».

Владимир Путин принял отставку Дмитрия Медведева 15 января и предложил на пост нового главы правительства Мишустина. Государственная дума с предложением президента согласилась.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Михаил Мишустин
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