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Политика ,  
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Минобороны Латвии обвинило россиян в рассылке порочащих его главу писем
Оборонное ведомство Латвии назвало рассылку фейковых писем от имени его главы попыткой дискредитировать латышскую армию в глазах общественности. Минобороны усмотрело также в акции «элементы шпионажа»
Артис Пабрикс (Фото: Virginia Mayo / AP)

Неизвестные, разославшие ​на электронные адреса латвийских государственных учреждений фальшивые письма за подписью министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, пытались дискредитировать как самого министра, так и возглавляемое им ведомство. Об этом заявила пресс-служба Минобороны Латвии.

В ведомстве особо подчеркнули, что письма, где от лица министра рассказывалось, как он принял участие в неких «двусмысленных развлечениях» в одном из рижских баров, рассылались с российских серверов. В Минобороны также отметили, что в указанный день Пабрикса вообще не было в Риге, так как он принимал участие в проходящей в Мюнхене конференции по безопасности.

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«Я могу только гадать, чем заслужил такое внимание — то ли критическим интервью российской радиостанции «Эхо Москвы», то ли слишком активной работой на Мюнхенской конференции по безопасности», — приводятся в сообщении слова самого Пабрикса.

В латвийском оборонном ведомстве также отметили наличие в акции с рассылкой «элементов шпионажа», так как ее организаторы получили возможность выяснить, с каких IP-адресов просматривали письма.

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Интервью с Пабриксом вышло в эфир «Эха Москвы» 15 февраля 2019 года. В нем глава Минобороны назвал вероятность военного конфликта с Россией крайне малой. В то же время он выразил беспокойство в связи размещением в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер» и указал, что Латвия должна иметь возможность защищать себя.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Латвия, российские хакеры, «Искандер-М»
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