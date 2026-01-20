Сможет ли уходящий президент Болгарии вернуться премьером республики

Президент Болгарии Румен Радев ушел в отставку, намекнув на возможное участие в досрочных парламентских выборах. Удастся ли ему вернуться во власть главой правительства республики — разбирался РБК

Румен Радев (Фото: Stoyan Nenov / Reuters)

Как Радев объяснил свою отставку

20 января президент Болгарии Румен Радев подал официальное заявление об отставке. О своем намерении уйти он сообщил днем ранее в телевизионном обращении, причем обосновал его своими прежними ошибками. «Сегодня я обращаюсь к вам в последний раз как президент Болгарии. Прежде всего я хотел бы попросить прощения. Спасибо за ваше терпение. Я признаю свои ошибки», — заявил Радев, напомнив о кризисах, массовых протестах 2020 и 2025 годов, а также о смене семи правительств в период его президентства.

Теперь его заявление об отставке должен рассмотреть Конституционный суд, который вправе досрочно прекратить полномочия президента. После этого функции главы государства перейдут вице-президенту республике Илияне Йотовой — она будет и.о. президента до того момента, когда на запланированных на ноябрь президентских выборах не определится ее преемник.

Радев, прежде делавший военную карьеру в авиации и дослужившийся до звания генерала, стал президентом Болгарии в 2017 году, в 2021-м был переизбран и в соответствии с Конституцией страны не мог бы претендовать на третий срок. Его заявление об отставке прозвучало на фоне продолжающихся с ноября 2025-го массовых протестов, участники которых выступают против экономической политики правительства и коррупции в республике. В результате 11 декабря в отставку ушел премьер-министр Росен Желязков, и в преддверии присоединения к еврозоне, которое началось 1 января 2026 года, Болгария оказалась с временным правительством.

Протесты в Болгарии начались после представления в середине ноября проекта бюджета на 2026 год. Документ вызвал резкое общественное недовольство из-за планов повысить пенсионные отчисления на 2% и увеличить налог на дивиденды с 5 до 10%. По призыву оппозиционной коалиции «Продолжаем перемены — демократическая Болгария» (ПП) 1 декабря на улицы Софии вышли десятки тысяч человек, преимущественно молодежь; акции сопровождались столкновениями с полицией и применением слезоточивого газа. На следующий день правительство отозвало законопроект и представило пересмотренный вариант бюджета, ограничив повышение отчислений 1% и сократив капитальные расходы для удержания дефицита в пределах 3% ВВП. Однако это не остановило протестную волну. Требования участников акций расширились до отставки правительства.

В январе Радев предложил парламентским партиям сформировать новое правительство, однако консультации зашли в тупик. Сперва о формировании нового правительства не смогли договориться представители доминирующей в стране на протяжении последних лет коалиции «Граждане за европейское развитие Болгарии» — «Союз демократических сил» (ГЕРБ-СДС). После этого Радев предоставил мандат на формирование кабинета блоку «Движение за права и свободы — Новое начало» (ДПС-НН), но тот вернул его невыполненным. Как объяснил представитель ДПС-НН Хайри Садаков, блок поддерживает идею проведения честных демократических выборов. В результате 16 января Радев объявил досрочные парламентские выборы — они станут уже восьмыми за последние пять лет.

С 2020 года Болгария находится в состоянии затяжного политического кризиса, следствием которого стала череда внеочередных парламентских выборов и частая смена правительства. С 2021 года страной управляют преимущественно технические кабинеты, сформированные на внепартийной основе. После досрочных парламентских выборов 2024 года был сформирован кабинет во главе с Росеном Желязковым. В правящую коалицию вошли партия ГЕРБ (66 мест в парламенте), ее традиционный соперник — Болгарская социалистическая партия (БСП), а также популистская партия «Есть такой народ» (ЕТН), созданная телеведущим Слави Трифоновым. Блок «Движение за права и свободы — Новое начало» формально в коалицию не входил, однако поддерживал правительство, что обеспечивало кабинету поддержку 125 из 240 депутатов Народного собрания.

Анонсируя свою отставку, Радев также заявил: «Впереди нас ждет битва за будущее нашей родины, и я верю, что мы встретим ее вместе со всеми вами — достойными, вдохновленными и непоколебимыми!» Эти слова журналисты интерпретировали как план 62-летнего Радева запустить собственный политический проект и принять участие в грядущих парламентских выборах.

Сможет ли Радев вернуться премьером

BalkanInsight отмечает, что слухи о намерении Радева создать собственную партию циркулируют уже давно. Они усилились в 2025-м, когда он выступил против вступления страны в еврозону и стал использовать более националистически окрашенную риторику. Болгарская Kapital отмечает, что потенциальное участие Радева в парламентских выборах может кардинально изменить политический баланс сил в стране, поставив под угрозу лидирующие позиции ГЕРБ, возглавляемой бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. «Как следствие, это вынудит некоторые более мелкие партии покинуть парламент. Такое развитие событий возможно, если подтвердятся прогнозы социологов о том, что выдвижение Радева на парламентских выборах увеличит явку избирателей», — прогнозирует издание. Оно также добавляет, что у структуры экс-президента есть шанс оттянуть голоса у националистической партии «Возрождение», поскольку Радев, как и она, ранее критиковал военные поставки ЕС Киеву, заявляя, что эта тактика «обречена на провал».

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Никита Гусев убежден, что Радев нацелен на создание своей политической силы. «Кризис в стране затянулся, но страсти остыли, и сейчас настал момент для появления, скажем так, человека — консолидирующего фактора. Если бы Радев дождался окончания своего срока и следующих парламентских выборов, его фигура могла бы уйти из информационной повестки, и он бы растратил имеющийся сейчас у него электоральный потенциал», — заявил РБК эксперт. Сейчас же Радев в выигрышной ситуации, продолжает Гусев, отмечая, что оппоненты экс-президента не готовы к противостоянию с ним. «К тому же надо понимать, что в Болгарии у премьера намного больше власти, чем у главы государства. И если Радев сможет возглавить следующее правительство, то президентом станет, скорее всего, его политический союзник, что укрепит его позиции. Так что Радев пойдет на эти выборы специально для того, чтобы консолидировать союзников, а также создать партию или платформу, на которой они будут объединены», — отмечает эксперт.

Гусев обращает внимание на то, что некоторые маленькие партии вроде МЕЧ («Мораль, единство, честь») и АБВ («Альтернатива болгарского возрождения») объявили о том, что у них есть общие позиции с Радевым. «Возможно, Радев будет создавать не партию, а политическую платформу, с которой пойдет на выборы. К слову, так уже было в 2001 году, когда премьером стал Симеон Сакс-Кобург-Готский. Де факто сначала была создана платформа, с которой он двигался во время избирательной кампании, и только после выборов появилась его собственная партия», — напоминает эксперт.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Николай Подчасов также считает, что создание Радевым собственной партии было лишь вопросом времени — уже после его победы на президентских выборах 2016 года ряд экспертов предрекали, что он создаст партию и пойдет на парламентские выборы. «Та победа не просто сделала его президентом, но и его лидером общественного мнения. После поражения на президентских выборах правительство ГЕРБ ушло в отставку, в 2017 году должны были пройти выборы нового парламента. Радев, однако, свою партию не создал. Не пришел он к этому и в 2020-м, когда по стране прокатилась мощная волна антиправительственных (можно сказать, анти-ГЕРБовских) протестов, спровоцированных в том числе и его выступлениями. Не стал он формировать собственную организацию и в 2021-м, хотя тогда истек первый срок его президентских полномочий, а граждане трижды ходили на парламентские выборы», — заявил РБК эксперт.

Радев, как напоминает Подчасов, семь раз назначал технические правительства, и его влияние на политику в этот период трудно переоценить. «При этом он постоянно находился в оппозиции к ведущим политическим партиям, критикуя их за недальновидность, несамостоятельность и непрозрачность. Учитывая уровень его политической активности и доверия к нему со стороны населения, создание им собственной партии рассматривалось политологами лишь как вопрос выбора подходящего момента. Возможно, отставка очередного правительства в декабре 2025-го приблизила это решение. В любом случае из речи Радева 19 января стало ясно, что его уход с поста президента надо понимать как переход к более активной роли в политике», — заявил эксперт.

При этом у Радева есть шансы успеть зарегистрировать партию и вступить в предвыборную кампанию, тем более что она не предвещает сложностей. «Во-первых, населению не нужно рассказывать, кто такой Радев: с ноября 2016-го и до сих пор он остается самым популярным политиком в Болгарии. Во-вторых, в своей политической нише у него практически нет конкурентов. Ни одна партия на данный момент не предлагает того, что предлагает Радев: перемены без потрясений», — заключает Подчасов.