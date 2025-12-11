Как бюджетная политика свалила очередное правительство Болгарии

Премьер Болгарии Росен Желязков объявил об отставке. Этому предшествовали масштабные протесты против экономической политики правительства и коррупции. Как может развиваться ситуация дальше, разбирался РБК

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Что стало причиной отставки правительства

10 декабря премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил об отставке, не дожидаясь запланированного на этот день голосования парламента по вотуму недоверия правительству. Процедуру инициировали депутаты оппозиционных партий «Продолжаем перемены — демократическая Болгария» и МЕЧ, причем в шестой раз с момента формирования правительства, состоявшегося в январе.

Отставка кабинета последовала на фоне массовых антиправительственных протестов, которые продолжаются с ноября. Анонсируя свой уход в экстренном обращении, Желязков отметил, что «гражданскую энергию нужно поддерживать и поощрять». «Наше желание — подняться на тот уровень, которого ожидает от нас общество. Власть исходит от голоса народа. Мы слышим голос граждан, протестующих против правительства», — добавил он.

Официально заявление об отставке будет передано в Народное собрание — парламент республики 12 декабря. После того как парламент ее примет, согласно Конституции республики, президент Румен Радев должен будет обратиться к партиям с предложением сформировать новое правительство. Если им не удастся достичь согласия, то правительство Желязкова продолжит исполнять свои обязанности до проведения досрочных выборов.

Правительство во главе с Росеном Желязковым было сформировано в середине января, спустя почти через три месяца после состоявшихся в октябре 2024-го досрочных парламентских выборов. Помимо доминирующей в стране на протяжении последнего десятилетия партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) во главе с Бойко Борисовым в правящую коалицию вошли ее традиционная соперница — Болгарская социалистическая партия (БСП), а также созданная телеведущим Слави Трифоновым популистская партия «Есть такой народ» (ЕТН). Блок «Движение за права и свободы — Новое начало» (ДПС-НН) не входит в правящую коалицию, но поддерживает ее. Таким образом, это правительство располагает поддержкой 125 из 240 депутатов Народного собрания Болгарии. Октябрьские выборы стали седьмыми за четыре года. Это следствие затяжного политического кризиса, начавшегося в республике в 2020 году. С 2021 года Болгарией управляли исключительно технические правительства, сформированные на внепартийной основе.

Против чего протестуют болгары

Протесты вспыхнули из-за представленного в середине ноября проекта бюджета на 2026 год, составленного в преддверии перехода республики на евро (1 января Болгария присоединится к еврозоне). Проект вызвал серьезное недовольство общества, поскольку предусматривал повышение на 2% пенсионных отчислений. Кроме того, правительство предложило увеличить налоги на дивиденды с 5 до 10%.

После обнародования бюджетных предложений оппозиционная партия «Продолжаем перемены — демократическая Болгария» призвала к протестам. 1 декабря на улицы Софии вышли десятки тысяч болгар, преимущественно молодежь; издание Balkan Insight сообщало о столкновениях демонстрантов с полицией, а также о применении правоохранительными силами слезоточивого газа. Столь бурная реакция вынудила правительство на следующий день отозвать проект бюджета и вынести на рассмотрение парламента новый. Правительство не отказалось полностью от планов увеличить взносы на социальное обеспечение, но перенесло их повышение на 1% до 2027 года и на 2% до 2028-го. Кроме того, кабинет принял решение сократить программу капитальных затрат, чтобы сохранить дефицит бюджета в пределах 3% от ВВП.

Однако и этот шаг не остановил протестую волну. Участники митингов расширили свои требования до отставки правительства и усиления борьбы с коррупцией. 10 декабря на акции протеста по всей стране вышли уже сотни тысяч граждан. Они скандировали призывы к отставке кабинета, а также требовали начать реальную борьбу с коррупцией.

Еврокомиссия неоднократно предупреждала власти Болгарии о недостатках в области верховенства права. В июньском докладе ведомства отмечалось, что уровень независимости судебной системы страны «очень низкий», в то время как коррупция остается серьезной проблемой.

На этом фоне, как отмечает Politiсo, болгары скептически оценивали способность нынешнего правительства провести страну через этап перехода на евро, не погрузив в инфляцию.

Как события могут развиваться дальше

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Николай Подчасов отмечает, что истинной причиной отставки правительства стали не столько разногласия по бюджету, сколько «незавершенная борьба за власть». «На нее претендуют два амбициозных лидера правящей коалиции — Бойко Борисов (ГЕРБ) и Делян Пеевски (ДПС-НН), а также вожди оппозиции: возглавляющий либеральный альянс (ПП-ДБ) Асен Василев и первый среди ультраправых Костадин Костадинов. Наконец, свой политический проект может предложить главный критик уходящего правительства — президент страны Румен Радев, у которого в следующем году истекает срок полномочий. Конкуренция между этими игроками нарастала уже давно, протесты лишь дали ей повод выйти наружу», — заявил РБК эксперт.

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Никита Гусев разделяет мнение, что разногласия по бюджету — это лишь повод. «Дело в том, что это правительство, изначально представляющее собой сложносоставную коалицию, появилось исключительно ради того, чтобы стабилизировать ситуацию в стране и разблокировать транши, но дальше коалиция де-факто развалилась», — заявил РБК эксперт.

В начале этого года Еврокомиссия решила заморозить предоставление Болгарии второго транша в рамках Плана по восстановлению и устойчивости в размере €653 млн. В Брюсселе это объяснили тем, что страна не преуспевает в проведении соответствующих реформ.

По мнению Гусева, основные причины нынешнего кризиса связаны с тем, что партия ГЕРБ уже давно находится у власти и имеет довольно токсичный шлейф коррупциогенности. «Хотя к правительству Желязкова было меньше претензий, чем к предыдущему, но в сознании общества партия продолжает быть связана с образом элит, которые годами удерживали власть», — подчеркивает Гусев.

По его словам, вывести страну из затяжного политического кризиса смогла бы политическая сила, которая способна всех консолидировать, однако такая на болгарском политическом ландшафте не проглядывается. «Во-первых, это связано с традициями болгарской политики, для которой характерна «война всех против всех». Очень редко партиям удавалось сформировать какие-то действенные коалиции. Вдобавок сейчас эта фрагментация усугублена еще тем, что нет даже хотя бы близкой к доминирующей политической силе. Та же самая ГЕРБ, согласно опросам, набирает около 25–27%. Их основной противник, партия ПП-ДБ, не наберет больше 15%», — отмечает эксперт.

По его мнению, в этих условиях выход из ситуации мог бы предложить президент Радев, создав собственную партию, поскольку он долгие годы сохраняет образ незамеченного в скандалах политика. «Пока он этого не делает. В то же время надо помнить, что на 2026 год в Болгарии назначены президентские выборы и Радев на них точно не пойдет в силу ограничений. Возможно, сейчас лучший для него момент, чтобы создать партию и консолидировать вокруг себя сторонников», — считает Гусев.

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин полагает, что в условиях серьезной фрагментации политической системы единственным выходом для Болгарии могла бы стать конституционная реформа по образцу итальянской. «В Италии тоже чуть ли не каждый год проходили выборы, поскольку ситуация была очень похожая. Ни у одной партии не было большинство, и правительство всегда состояло из трех-четырех партий, и в итоге в отсутствии компромисса разваливалось. В 2015 году они провели реформу, в соответствии с которой победившая партия бонусом получала 54% мест в парламенте. Это гарантировало большую стабильность правительства, что мы наблюдаем сейчас при правительстве Мелони», — заявил РБК эксперт. По его словам, шансы болгарский оппозиции в нынешних условиях получить мандат на формирование правительства минимальны, поскольку ей вряд ли удастся получить большинство.

Гусев, в свою очередь, считает, что повлиять на ситуацию в Болгарии также сможет «окрик из Брюсселя». «Возможно, если сейчас Брюссель пригрозит вновь болгарскому правительству чем-то серьезным, то им придется вновь составить сложную коалицию хотя бы для замораживания кризиса», — заключает эксперт.