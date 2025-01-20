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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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На инаугурацию Трампа пришли три бывших президента

На инаугурацию Трампа пришли Буш-младший, Клинтон и Обама
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп принес присягу и во второй раз вступил в должность президента США, став 47-м американским лидером
Бывший президент США Билл Клинтон, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон, бывший президент США Джордж Буш-младший и Лора Буш, и бывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Билл Клинтон, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон, бывший президент США Джордж Буш-младший и Лора Буш, и бывший президент США Барак Обама (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

На инаугурацию Дональда Трампа пришли бывшие президенты США: Джордж Буш — младший с супругой Лорой, Билл Клинтон с женой, бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон, Барак Обама (без супруги Мишель). Они же присутствовали на инаугурации предыдущего президента Джо Байдена.

Трамп принес присягу и во второй раз вступил в должность президента США. Он стал 47-м американским лидером. Церемония проходит в ротонде Капитолия. К присяге также был приведен вице-президент Джей Ди Вэнс.

Трамп принес присягу и стал 47-м президентом США
Политика
Дональд Трамп

Перед инаугурацией Трамп с супругой Меланией приехал в Белый дом для традиционного чаепития. Их встретили уходящий президент Джо Байден и его жена Джилл. Байден при приветствии сказал Трампу: «Добро пожаловать домой».

Бывший президент Билл Клинтон, бывшая первая леди Хиллари Клинтон, бывший президент Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш
Бывший президент США Барак Обама
Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос и Сундар Пичаи
Представитель США Мария Эльвира Салазар и президент Аргентины Хавьер Милей
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
Тиффани Трамп, Лора Трамп, Эрик Трамп, Джаред Кушнер, Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший
Президент Эквадора Даниэль Нобоа и супруга первой леди Лавиния Вальбонеси
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Генеральный директор Tesla и&nbsp;SpaceX&nbsp;Илон Маск
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук
Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу
Бизнесмен Вивек Рамасвами и глава администрации избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс
Пэм Бонди, Пит Хегсет, Скотт Бессент и Марко Рубио
Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка
Бывший вице-президент США Майк Пенс
Бывший вице-президент Дэн Куэйл и его жена Мэрилин Куэйл
Члены Верховного суда США Джон Робертс и Бретт Кавано
Представитель США Чип Рой
Президент и генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт
Такер Карлсон
Комик Тео Вон беседует с боксером Джейком Полом
Бывший президент Билл Клинтон, бывшая первая леди Хиллари Клинтон, бывший президент Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш
Бывший президент США Барак Обама
Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос и Сундар Пичаи
Представитель США Мария Эльвира Салазар и президент Аргентины Хавьер Милей
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
Тиффани Трамп, Лора Трамп, Эрик Трамп, Джаред Кушнер, Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший
Президент Эквадора Даниэль Нобоа и супруга первой леди Лавиния Вальбонеси
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Генеральный директор Tesla и&nbsp;SpaceX&nbsp;Илон Маск
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук
Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу
Бизнесмен Вивек Рамасвами и глава администрации избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс
Пэм Бонди, Пит Хегсет, Скотт Бессент и Марко Рубио
Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка
Бывший вице-президент США Майк Пенс
Бывший вице-президент Дэн Куэйл и его жена Мэрилин Куэйл
Члены Верховного суда США Джон Робертс и Бретт Кавано
Представитель США Чип Рой
Президент и генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт
Такер Карлсон
Комик Тео Вон беседует с боксером Джейком Полом
Бывший президент Билл Клинтон, бывшая первая леди Хиллари Клинтон, бывший президент Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш
(Фото: Saul Loeb / Getty Images)
Бывший президент США Барак Обама
(Фото: Chip Somodevilla / Reuters)
Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос и Сундар Пичаи
(Фото: Kenny Holston / Reuters)
Представитель США Мария Эльвира Салазар и президент Аргентины Хавьер Милей
(Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
(Фото: Saul Loeb / Getty Images)
Тиффани Трамп, Лора Трамп, Эрик Трамп, Джаред Кушнер, Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший
(Фото: Kenny Holston / Getty Images)
Президент Эквадора Даниэль Нобоа и супруга первой леди Лавиния Вальбонеси
(Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)
Роберт Ф. Кеннеди-младший
(Фото: Kenny Holston / Reuters)
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск
(Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук
(Фото: Kevin Lamarque / Reuters)
Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу
(Фото: Kevin Lamarque / Reuters)
Бизнесмен Вивек Рамасвами и глава администрации избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс
(Фото: Ricky Carioti / Getty Images)
Пэм Бонди, Пит Хегсет, Скотт Бессент и Марко Рубио
(Фото: Ricky Carioti / Reuters)
Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка
(Фото: Ricky Carioti / Reuters)
Бывший вице-президент США Майк Пенс
(Фото: Saul Loeb / Reuters)
Бывший вице-президент Дэн Куэйл и его жена Мэрилин Куэйл
(Фото: Julia Demaree / Getty Images)
Члены Верховного суда США Джон Робертс и Бретт Кавано
Представитель США Чип Рой
(Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)
Президент и генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт
(Фото: Ricky Carioti / Getty Images)
Такер Карлсон
(Фото: Shawn Thew / Getty Images)
Комик Тео Вон беседует с боксером Джейком Полом
(Фото: Jasper Colt / Reuters)

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Елена Чернышова
Дональд Трамп инаугурация
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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