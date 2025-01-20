На инаугурацию Трампа пришли три бывших президента

Трамп принес присягу и во второй раз вступил в должность президента США, став 47-м американским лидером

Бывший президент США Билл Клинтон, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон, бывший президент США Джордж Буш-младший и Лора Буш, и бывший президент США Барак Обама (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

На инаугурацию Дональда Трампа пришли бывшие президенты США: Джордж Буш — младший с супругой Лорой, Билл Клинтон с женой, бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон, Барак Обама (без супруги Мишель). Они же присутствовали на инаугурации предыдущего президента Джо Байдена.

Трамп принес присягу и во второй раз вступил в должность президента США. Он стал 47-м американским лидером. Церемония проходит в ротонде Капитолия. К присяге также был приведен вице-президент Джей Ди Вэнс.

Перед инаугурацией Трамп с супругой Меланией приехал в Белый дом для традиционного чаепития. Их встретили уходящий президент Джо Байден и его жена Джилл. Байден при приветствии сказал Трампу: «Добро пожаловать домой».

Бывший президент Билл Клинтон, бывшая первая леди Хиллари Клинтон, бывший президент Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш (Фото: Saul Loeb / Getty Images) Бывший президент США Барак Обама (Фото: Chip Somodevilla / Reuters) Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос и Сундар Пичаи (Фото: Kenny Holston / Reuters) Представитель США Мария Эльвира Салазар и президент Аргентины Хавьер Милей (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters) Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис (Фото: Saul Loeb / Getty Images) Тиффани Трамп, Лора Трамп, Эрик Трамп, Джаред Кушнер, Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший (Фото: Kenny Holston / Getty Images) Президент Эквадора Даниэль Нобоа и супруга первой леди Лавиния Вальбонеси (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images) Роберт Ф. Кеннеди-младший (Фото: Kenny Holston / Reuters) Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images) Главный исполнительный директор Apple Тим Кук (Фото: Kevin Lamarque / Reuters) Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу (Фото: Kevin Lamarque / Reuters) Бизнесмен Вивек Рамасвами и глава администрации избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс (Фото: Ricky Carioti / Getty Images) Пэм Бонди, Пит Хегсет, Скотт Бессент и Марко Рубио (Фото: Ricky Carioti / Reuters) Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка (Фото: Ricky Carioti / Reuters) Бывший вице-президент США Майк Пенс (Фото: Saul Loeb / Reuters) Бывший вице-президент Дэн Куэйл и его жена Мэрилин Куэйл (Фото: Julia Demaree / Getty Images) Члены Верховного суда США Джон Робертс и Бретт Кавано Представитель США Чип Рой (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters) Президент и генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт (Фото: Ricky Carioti / Getty Images) Такер Карлсон (Фото: Shawn Thew / Getty Images) Комик Тео Вон беседует с боксером Джейком Полом (Фото: Jasper Colt / Reuters)