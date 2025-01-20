На инаугурацию Трампа пришли три бывших президента
На инаугурацию Дональда Трампа пришли бывшие президенты США: Джордж Буш — младший с супругой Лорой, Билл Клинтон с женой, бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон, Барак Обама (без супруги Мишель). Они же присутствовали на инаугурации предыдущего президента Джо Байдена.
Трамп принес присягу и во второй раз вступил в должность президента США. Он стал 47-м американским лидером. Церемония проходит в ротонде Капитолия. К присяге также был приведен вице-президент Джей Ди Вэнс.
Перед инаугурацией Трамп с супругой Меланией приехал в Белый дом для традиционного чаепития. Их встретили уходящий президент Джо Байден и его жена Джилл. Байден при приветствии сказал Трампу: «Добро пожаловать домой».
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