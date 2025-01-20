Трамп собрал рекордные $250 млн на инаугурацию. Инфографика

Дональд Трамп собрал рекордные $250 млн на инаугурацию, которая пройдет 20 января. Сколько собирали на церемонию его предшественники — в инфографике РБК

Дональд Трамп (Фото: Oleg Nikishin / Getty Images)

Команда избранного президента США Дональда Трампа собрала на его инаугурацию рекордные $250 млн пожертвований, сообщает ABC News со ссылкой на источники. Предыдущий рекорд — $107 млн (с перерасчетом на инфляцию — $139 млн) — республиканец поставил в свой первый срок.

Мероприятия и празднества, которые окружают инаугурацию, оплачиваются из средств, собранных инаугурационным комитетом, по существу, частной организацией. В основном это взносы частных лиц и корпораций.