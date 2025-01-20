Трамп собрал рекордные $250 млн на инаугурацию. Инфографика
Команда избранного президента США Дональда Трампа собрала на его инаугурацию рекордные $250 млн пожертвований, сообщает ABC News со ссылкой на источники. Предыдущий рекорд — $107 млн (с перерасчетом на инфляцию — $139 млн) — республиканец поставил в свой первый срок.
Мероприятия и празднества, которые окружают инаугурацию, оплачиваются из средств, собранных инаугурационным комитетом, по существу, частной организацией. В основном это взносы частных лиц и корпораций.
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