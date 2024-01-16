 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Президентскую гонку в США покинул еще один соперник Трампа

Экс-губернатор Арканзаса Хатчинсон вышел из президентской гонки в США
Сюжет
Выборы президента США
Консерватор Хатчинсон покинул предвыборную гонку, в списке на номинацию в президенты от республиканцев остались три кандидата: Трамп, Десантис и Хейли. Хатчинсон был одним из немногих видных республиканцев, кто критиковал Трампа
Аса Хатчинсон
Аса Хатчинсон (Фото: Alyssa Pointer / Reuters)

Бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон объявил о прекращении своей президентской кампании, это заявление он опубликовал в Twitter (переименован в X).

«Моя позиция принципиального республиканца с опытом и слова правды о лидере гонки не сработали в Айове», — написал Хатчинсон и отметил, что в ходе своей кампании предупредил партию о «рисках 2024 года».

Накануне, 15 января, прошли собрания избирателей-республиканцев (кокусы) в штате Айова. Хатчинсон получил на них около 1% голосов (191 голос) и занял последнее место. Первое место на кокусах занял бывший президент Дональд Трамп (56 260 голосов, 51%), второе — Рон Десантис (23 420, 21%), третье — Никки Хейли (21 085, 19%), четвертое — Вивек Рамасвами (8449, 8%).

Рамасвами после подведения итогов покинул гонку. Аналитики полагают, что это поможет Трампу, так как Рамасвами оттягивал у него голоса сторонников теорий заговора, отмечает Washington Post.

Из президентской гонки в США выбыл самый молодой участник
Политика
Вивек Рамасвами

Хатчинсону 73 года, он был одним из немногих кандидатов от республиканцев, открыто критиковавших Трампа и призывавших его выйти из предвыборной гонки в связи с многочисленными проблемами с законом. Хатчинсон предупреждал, что Трампа могут признать виновным во время республиканских праймериз, что ввергнет партию в хаос. Во время первых дебатов Хатчинсон пообещал никогда не поддерживать Трампа, если того осудят по уголовному делу, из-за чего его освистали.

Во время гонки Хатчинсон обращал внимание аудитории на то, что при нем в Арканзасе были приняты консервативные законы, в том числе один из самых строгих запретов на аборты в США. Закон запретил медицинским работникам делать аборты, «за исключением случаев, когда необходимо спасти жизнь беременной женщины в случае неотложной медицинской помощи», и не делает исключений для случаев изнасилования, инцеста или аномалий развития плода.

Он в разное время занимал должности федерального прокурора, конгрессмена и руководителя Управления по борьбе с наркотиками (DEA) при президенте Джордже Буше-старшем. Хатчинсон получил известность благодаря преследованию группы сторонников белого превосходства. Пост губернатора Арканзаса он занимал с 2015 по 2023 год.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы

Министра финансов Германии освистали в Берлине

Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках

S7 сокращает сотрудников

Месси получил новый трофей

В Белгороде проверка систем оповещения. Видео
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Арканзас выборы президента США кокусы Айова Республиканская партия республиканцы
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Дональд Трамп одержал первую победу в президентской гонке в США
Политика
Из президентской гонки в США выбыл самый молодой участник
Политика
Трамп произнес последнее слово в суде
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 95,6 (-0,47) Инвестиции, 16 янв, 16:43 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 87,65 (-0,03) Инвестиции, 16 янв, 16:43
Польские протестующие разблокировали границу с Украиной Политика, 00:02
Почему россиянина отправили в программу НХЛ по борьбе с зависимостями Спорт, 00:00
Путин ответил на сообщение «не буду за вас голосовать» с прямой линии Политика, 16 янв, 23:49
Пакистан предупредил Иран о серьезных последствиях ракетного удара Политика, 16 янв, 23:38
В Давосе непублично обсудили «дипломатический выход» по Украине Политика, 16 янв, 23:37
В посольстве России подтвердили задержание профессора Морозова в Эстонии Политика, 16 янв, 23:12
Президентскую гонку в США покинул еще один соперник Трампа Политика, 16 янв, 22:59
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Харькове прозвучали взрывы Политика, 16 янв, 22:55
Россия отменила ограничения на ввоз мяса и молока из Казахстана Общество, 16 янв, 22:34
Почему власти Киргизии заявили о попытке переворота и ведут обыски в СМИ Политика, 16 янв, 22:23
Разработчики назвали дату выхода «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» Технологии и медиа, 16 янв, 22:02
ЦБ поддержал поправки, дающие ему право ограничивать банкам выдачу ипотек Финансы, 16 янв, 21:58
В КХЛ определился первый участник плей-офф Спорт, 16 янв, 21:57
Патио и видовые квартиры: что предлагают новые ЖК РБК и ПИК, 16 янв, 21:55