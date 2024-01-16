Президентскую гонку в США покинул еще один соперник Трампа

Консерватор Хатчинсон покинул предвыборную гонку, в списке на номинацию в президенты от республиканцев остались три кандидата: Трамп, Десантис и Хейли. Хатчинсон был одним из немногих видных республиканцев, кто критиковал Трампа

Аса Хатчинсон (Фото: Alyssa Pointer / Reuters)

Бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон объявил о прекращении своей президентской кампании, это заявление он опубликовал в Twitter (переименован в X).

«Моя позиция принципиального республиканца с опытом и слова правды о лидере гонки не сработали в Айове», — написал Хатчинсон и отметил, что в ходе своей кампании предупредил партию о «рисках 2024 года».

Накануне, 15 января, прошли собрания избирателей-республиканцев (кокусы) в штате Айова. Хатчинсон получил на них около 1% голосов (191 голос) и занял последнее место. Первое место на кокусах занял бывший президент Дональд Трамп (56 260 голосов, 51%), второе — Рон Десантис (23 420, 21%), третье — Никки Хейли (21 085, 19%), четвертое — Вивек Рамасвами (8449, 8%). Рамасвами после подведения итогов покинул гонку. Аналитики полагают, что это поможет Трампу, так как Рамасвами оттягивал у него голоса сторонников теорий заговора, отмечает Washington Post.

Хатчинсону 73 года, он был одним из немногих кандидатов от республиканцев, открыто критиковавших Трампа и призывавших его выйти из предвыборной гонки в связи с многочисленными проблемами с законом. Хатчинсон предупреждал, что Трампа могут признать виновным во время республиканских праймериз, что ввергнет партию в хаос. Во время первых дебатов Хатчинсон пообещал никогда не поддерживать Трампа, если того осудят по уголовному делу, из-за чего его освистали.

Во время гонки Хатчинсон обращал внимание аудитории на то, что при нем в Арканзасе были приняты консервативные законы, в том числе один из самых строгих запретов на аборты в США. Закон запретил медицинским работникам делать аборты, «за исключением случаев, когда необходимо спасти жизнь беременной женщины в случае неотложной медицинской помощи», и не делает исключений для случаев изнасилования, инцеста или аномалий развития плода.

Он в разное время занимал должности федерального прокурора, конгрессмена и руководителя Управления по борьбе с наркотиками (DEA) при президенте Джордже Буше-старшем. Хатчинсон получил известность благодаря преследованию группы сторонников белого превосходства. Пост губернатора Арканзаса он занимал с 2015 по 2023 год.