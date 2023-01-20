Песков предложил Западу «отмотать пленку» и «раскаяться в цинизме»

Чтобы избежать эскалации с Россией, необходимо «внутренне отмотать пленку» на конец 2021 года, когда Москва выдвинула предложения по гарантиям безопасности, и прислушаться к ее озабоченностям, заявил пресс-секретарь президента

Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в отношениях с Россией, Запад должен прислушаться к озабоченностям Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нужно внутренне отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности и когда Россия была абсолютно отвергнута», — сказал он. В декабре 2021 года Россия передала США и НАТО проекты гарантий безопасности, которые включали в том числе отказ от приема в Североатлантический альянс стран бывшего СССР. Переговоры с западными странами на эту тему не дали конкретных результатов, и 24 февраля прошлого года Россия начала проводить на Украине спецоперацию.

Песков также призвал Запад раскаяться «в цинизме за последние восемь лет, когда происходила игра в наперстки» с минскими соглашениями. «Вот сейчас за это расплачиваются. Нужно осознать весь цинизм и все негативные последствия этой игры, в которую они играют, обманывая Москву и людей Донбасса и пытаясь уготовить для них более страшную судьбу. Чему Россия воспрепятствовала и чего Россия не допустила», — заявил он.

Минские соглашения были подписаны в 2014–2015 годах и закрепили основные меры по урегулированию в Донбассе: обязательство сторон конфликта прекратить огонь, отказаться от размещения в буферной зоне тяжелых вооружений, обменять пленных по принципу «всех на всех». Договоренности заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию из представителей Украины, России и ОБСЕ. «Минск-2» своей декларацией поддержали президент России Владимир Путин и тогдашние президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель.

В декабре 2022 года Меркель заявила, что целью минских соглашений не было прекращение конфликта в Донбассе: это была попытка выиграть время, чтобы Украина стала сильнее. Позже Олланд согласился с такой оценкой. По его словам, соглашения «на время остановили наступление россиян».

Путин назвал высказывания Меркель неожиданными и разочаровывающими. Слова экс-канцлера свидетельствуют о том, что Россия правильно поступила, начав спецоперацию, заявил глава государства. «Потому что оказывается, все эти минские соглашения никто не собирался исполнять», — пояснил он.