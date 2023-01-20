Суд обязал Трампа и его адвоката выплатить почти $1 млн Хиллари Клинтон

Суд во Флориде взыскал почти $1 млн с Дональда Трампа и его адвокатов по иску к Хиллари Клинтон. Экс-президент США обвинял бывшую соперницу в подрыве его репутации. Суд решил, что Трамп вообще не должен был подавать этот иск

Дональд Трамп (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Суд обязал бывшего президента США Дональда Трампа и «одного из его лучших адвокатов» выплатить в общей сложности почти $1 млн в качестве судебных издержек Хиллари Клинтон и ее политическим советникам по избирательной кампании 2016 года, сообщает агентство Bloomberg. Трамп обвинял Клинтон и ее команду в попытке «сплести ложный нарратив» о политическом оппоненте во время той кампании.

Окружной судья Дональд Миддлбрукс из Уэст-Палм-Бич во Флориде заявил, что иск Трампа к Клинтон по обвинению в заговоре с целью повредить его репутации стал частью «долгой практики злоупотребления судами» со стороны бывшего президента США и его адвокатов и был подан из политических, а не из правовых соображений. «Неадекватность иска была очевидна с самого начала», — сказал судья, добавив, что «ни один разумный адвокат» не стал бы подавать такое.

В результате рассмотрения иска Трамп, его ведущий адвокат Алина Хабба и ее юридическая фирма были привлечены к солидарной ответственности в размере $937 тыс. — суд удовлетворил встречный иск Клинтон и ее советников, в котором уже Трамп обвинялся в сознательной подаче заявления с ложными утверждениями.

Судья Миддлбрукс, назначенный бывшим президентом США Биллом Клинтоном, заявил, что подача таких исков «подрывает верховенство закона, выставляет судей участниками политического процесса и отвлекает судебную систему от помощи тем, кто понес реальный юридический ущерб». Он также решительно отверг любые предположения, что это может быть вина только адвокатов Трампа.

«Мистер Трамп — плодовитый и изощренный участник процесса, который неоднократно использовал суды, чтобы отомстить политическим противникам, — сказал судья. — Он выступает вдохновителем стратегического злоупотребления судебным процессом, и его нельзя рассматривать как участника, слепо следующего совету адвоката».

Трамп выиграл президентские выборы 2016 года у Клинтон и проиграл спустя четыре года действующему главе государства Джо Байдену. Экс-президент подал в суд на бывшую оппонентку, которая баллотировалась от Демократической партии, в прошлом марте, обвинив ее вместе с командой в заговоре с целью распространения ложных сведений о его связях с Россией во время предвыборной гонки. В сентябре судья Миддлбрукс отклонил иск, однако представители Трампа подали апелляцию. Тогда же ответное ходатайство подали Клинтон и другие ответчики.

В 2017 году американская разведка опубликовала доклад о связях Трампа с Россией. Разведка «с высокой долей уверенности» считает, что российский лидер Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США, отмечается в документе. В Кремле содержащиеся в докладе обвинения неоднократно называли бездоказательными.