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Политика ,  
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Зеленский заявил о введении двойного гражданства для репатриантов из США

Президент отметил, что Вашингтон — стратегический партнер Киева, а выходцы с Украины, эмигрировавшие в США, должны иметь возможность вернуться на родину. Власти, по словам Зеленского, начали работу над соответствующей реформой
Владимир Зеленский (Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Zuma / ТАСС)

Киев работает над реформой двойного гражданства для живущих в США выходцев с Украины, чтобы те имели возможность вернуться домой. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Newsweek.

Он отметил, что Вашингтон — стратегический партнер Киева, и поблагодарил американских властей за поддержку, которую те оказывают республике. Зеленский также выразил надежду, что все больше местных выпускников смогут учиться в американских университетах. «Мы рады за людей, которые едут и получают опыт, но мы также хотели бы, чтобы наша диаспора в США имела возможность вернуться [домой], поэтому работаем над реформой двойного гражданства», — сказал Зеленский.

Президент уточнил, что сейчас многие выходцы с Украины стремятся работать в американских технологических компаниях. Он также напомнил, что страны сотрудничают в сфере космических разработок и ядерной энергии, и похвалил перспективы инвестиций в украинские нефть, газ и недвижимость.

Власти Украины решили ввести двойное гражданство
Политика

В декабре глава украинской Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил, что власти решили узаконить двойное гражданство, поскольку Украина нуждается в росте численности населения для развития. Соколюк отметил, что власти будут считать людей гражданами только Украины, но не будут требовать отказаться от паспорта другой страны ради украинского.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Владимир Зеленский, Украина, двойное гражданство
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