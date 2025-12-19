Призывавший ударить по Москве депутат Гончаренко заочно получил 18 лет
Суд рассмотрел новое дело против депутата Верховной рады Алексея Гончаренко и заочно приговорил его к 18 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Москвы.
Полтора года назад он уже был заочно приговорен в России к 10 годам колонии.
В рамках нового судебного процесса Гончаренко признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и пункту «а» ч. 2 ст. 282 УК (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности).
По данным СК, Гончаренко 1 октября 2024 года на пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы призвал ударить ракетами по Москве.
«45-летний гражданин Украины Алексей Гончаренко заочно приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации прокуратуры.
Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с публикацией информации, администрированием сайтов и каналов на четыре года.
Весной 2024-го МВД России переобъявило Алексея Гончаренко в розыск. В СК пояснили, что он призывал к убийству российских государственных деятелей. В ноябре 2018 года Россия ввела санкции против 322 граждан Украины, среди них был и Гончаренко.
Гончаренко — депутат Верховной рады Украины VIII и IX созывов с ноября 2014 года от партии «Европейская солидарность» (в момент его избрания называлась «Блок Петра Порошенко»), которую возглавляет экс-президент Украины. В 2010–2014 годах был заместителем председателя Одесского областного совета. В 2005–2014 годах состоял в «Партии регионов» Виктора Януковича. С января 2024 года занимает пост президента комитета ПАСЕ по миграции и беженцам.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear