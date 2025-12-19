 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Призывавший ударить по Москве депутат Гончаренко заочно получил 18 лет

Сюжет
Военная операция на Украине
Российский суд заочно приговорил украинского депутата Гончаренко к 18 годам лишения свободы. Год назад на сессии ПАСЕ он призвал ударить ракетами по Москве. В прошлом депутат Рады уже получил в России срок за «фейки»
Алексей Гончаренко
Алексей Гончаренко (Фото: Zuma / ТАСС)

Суд рассмотрел новое дело против депутата Верховной рады Алексея Гончаренко и заочно приговорил его к 18 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Москвы.

Полтора года назад он уже был заочно приговорен в России к 10 годам колонии.

В рамках нового судебного процесса Гончаренко признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и пункту «а» ч. 2 ст. 282 УК (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности).

По данным СК, Гончаренко 1 октября 2024 года на пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы призвал ударить ракетами по Москве.

«45-летний гражданин Украины Алексей Гончаренко заочно приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации прокуратуры.

Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с публикацией информации, администрированием сайтов и каналов на четыре года.

Суд в Москве заочно приговорил депутата Рады Гончаренко к десяти годам
Общество
Алексей Гончаренко

Весной 2024-го МВД России переобъявило Алексея Гончаренко в розыск. В СК пояснили, что он призывал к убийству российских государственных деятелей. В ноябре 2018 года Россия ввела санкции против 322 граждан Украины, среди них был и Гончаренко.

Гончаренко — депутат Верховной рады Украины VIII и IX созывов с ноября 2014 года от партии «Европейская солидарность» (в момент его избрания называлась «Блок Петра Порошенко»), которую возглавляет экс-президент Украины. В 2010–2014 годах был заместителем председателя Одесского областного совета. В 2005–2014 годах состоял в «Партии регионов» Виктора Януковича. С января 2024 года занимает пост президента комитета ПАСЕ по миграции и беженцам.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Алексей Гончаренко Рада Украина прокуратура приговор ПАСЕ

