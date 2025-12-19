 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина⁠,
0

Путин рассказал о своих друзьях

Сюжет
Прямая линия Путина
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о настоящих друзьях. РБК ведет прямую и онлайн-трансляцию.

Президента спросили, есть ли у него настоящий друг.

«Вы знаете, надо понять, что такое настоящая дружба. Понятийный аппарат должен быть отработан. Ну, так, на первый взгляд, настоящая дружба подразумевает полное бескорыстие. И надо, ну, признать, что в моем положении, когда человек находится, то это большое искушение для тех, кто со мной общается. но так или иначе к этому прикоснуться», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что люди, которых он считает друзьями, есть. По словам президента, они «ведут себя сдержанно и достойно».

Путин рассказал о своих друзьях
Video

Путин отказался считать поколение 1990-х «потерянным для страны»
Общество

В 2024 году Путин говорил, что дружит с некоторыми людьми с детства и очень этим дорожит.

«Из ныне живущих личностей я бы хотел почаще встречаться со своими друзьями и близкими мне людьми и чайку с ними выпить, пообщаться поговорить», — признавался глава государства.

Материал дополняется

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

