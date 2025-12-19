Путин отказался считать поколение 1990-х «потерянным для страны»

Путин сказал, что не может согласиться с утверждением о том, что поколение 1990-х было «потеряно для страны». Такое заявление президент России сделал во время прямой линии 19 декабря. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Никак не могу согласиться, что поколение 1990-х было потеряно для страны. Ведь это вечная проблема отцов и детей. Известная книжка Тургенева «Отцы и дети» об этом ярко говорит. Но и на практике в жизни всегда из поколения в поколения одно и то же: вот при нас, вот мы, а сейчас не то», – ответил он на вопрос.

По словам Путина, для старших поколений привычки молодых людей могут казаться «нелепыми», однако по-настоящему человек проявляется «в критической ситуации».

