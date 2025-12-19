 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

FT рассказала о политическом ударе по фон дер Ляйен и Мерцу

FT: отказ от применения активов России стал политическим ударом по фон дер Ляйен
Сюжет
Военная операция на Украине
Принятое на саммите решение в 2026–2027 годах финансировать Украину за счет средств из бюджета ЕС в размере €90 млрд, а не активов России — политический удар для Мерца и главы ЕК, выступавших за «репарационный кредит», пишет FT
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Соглашение о финансировании Украины за счет заимствования средств из бюджета ЕС, а не использования активов России стало политическим ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые выступали за «репарационный кредит» и пытались подтолкнуть Бельгию к снятию возражений. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Мы всегда говорили, что речь идет о том, чтобы Киев получил деньги. А не о том, как это сделать», — сказал один из европейских представителей, участвовавших в переговорах.

По словам чиновников, осведомленных о ходе переговоров, Бельгия потребовала от ЕС масштабных гарантий для покрытия любых финансовых рисков, связанных с кредитом, что побудило других лидеров отклонить эти условия.

ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Политика
Антониу Кошта

Чиновники также рассказали FT, что наиболее активно альтернативное предложение по использованию бюджета ЕС продвигали Италия и Франция. Лидеры европейских стран договорились, что согласованный на саммите план по предоставлению Украине кредита в размере €90 млрд не наложит никаких финансовых обязательств на Чехию, Венгрию и Словакию, которые отказались поддержать использование средств ЕС для финансирования Киева.

«Они не обязаны платить, но мы заставим их заплатить за это [политически]», — заявил FT высокопоставленный европейский чиновник.

В ночь на 19 декабря после более чем 16 часов обсуждений страны ЕС пришли к решению. Они одобрили €90 млрд финансирования для Украины из общего бюджета на 2026–2027 годы, отвергнув использование замороженных российских активов. Санкции против России были продлены на полгода (Москва считает их незаконными).

Мерц пояснил, что речь идет о беспроцентном кредите, а российские активы «останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию». Фон дер Ляйен же уточнила, что ранее бессрочно замороженные российские активы могут быть разблокированы только при условии, что за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран.

Для того чтобы решение было принято квалифицированным большинством в Евросоюзе, оно должно получить поддержку 60% государств-членов (16 из 27 стран ЕС), где проживает более 55% населения союза.

Москва предупреждала, что изъятие российских активов повлечет за собой «серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц». Любые действия с ними российская сторона считает воровством.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Фридрих Мерц Урсула фон дер Ляйен российские активы ЕС Украина
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Фон дер Ляйен назвала условие разблокировки российских активов
Политика
ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Политика
Бельгия предупредила о Европе «на ножах» из-за активов России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Назван город Подмосковья, где новостройки подорожали вдвое в 2025 году Недвижимость, 10:16
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны Политика, 10:16
Как публичные выступления позволяют увидеть точки роста для бизнесаПодписка на РБК, 10:14
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины Политика, 10:07
Беспилотники атаковали предприятия Новокуйбышевска и Тольятти Политика, 10:05
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 10:03
В Орле на день отменили занятия в школах после ночной атаки БПЛА Общество, 10:00
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
История WeWork: как «культура гениев» превращает компании в аутсайдеров Образование, 09:58
МВД предупредило о распространенной у мошенников схеме шантажа Общество, 09:51
В Батайске объявили траур после атаки дронов ВСУ Общество, 09:45
Бум рассрочек в строительстве: какие риски ожидают девелоперовПодписка на РБК, 09:41
Через какую страну идет 40% торговли и 50% нефти и газа в мире РБК и РЭЦ, 09:40
FT рассказала о политическом ударе по фон дер Ляйен и Мерцу Политика, 09:39
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21