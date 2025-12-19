FT рассказала о политическом ударе по фон дер Ляйен и Мерцу

Принятое на саммите решение в 2026–2027 годах финансировать Украину за счет средств из бюджета ЕС в размере €90 млрд, а не активов России — политический удар для Мерца и главы ЕК, выступавших за «репарационный кредит», пишет FT

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Соглашение о финансировании Украины за счет заимствования средств из бюджета ЕС, а не использования активов России стало политическим ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые выступали за «репарационный кредит» и пытались подтолкнуть Бельгию к снятию возражений. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Мы всегда говорили, что речь идет о том, чтобы Киев получил деньги. А не о том, как это сделать», — сказал один из европейских представителей, участвовавших в переговорах.

По словам чиновников, осведомленных о ходе переговоров, Бельгия потребовала от ЕС масштабных гарантий для покрытия любых финансовых рисков, связанных с кредитом, что побудило других лидеров отклонить эти условия.

Чиновники также рассказали FT, что наиболее активно альтернативное предложение по использованию бюджета ЕС продвигали Италия и Франция. Лидеры европейских стран договорились, что согласованный на саммите план по предоставлению Украине кредита в размере €90 млрд не наложит никаких финансовых обязательств на Чехию, Венгрию и Словакию, которые отказались поддержать использование средств ЕС для финансирования Киева.

«Они не обязаны платить, но мы заставим их заплатить за это [политически]», — заявил FT высокопоставленный европейский чиновник.

В ночь на 19 декабря после более чем 16 часов обсуждений страны ЕС пришли к решению. Они одобрили €90 млрд финансирования для Украины из общего бюджета на 2026–2027 годы, отвергнув использование замороженных российских активов. Санкции против России были продлены на полгода (Москва считает их незаконными).

Мерц пояснил, что речь идет о беспроцентном кредите, а российские активы «останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию». Фон дер Ляйен же уточнила, что ранее бессрочно замороженные российские активы могут быть разблокированы только при условии, что за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран.

Для того чтобы решение было принято квалифицированным большинством в Евросоюзе, оно должно получить поддержку 60% государств-членов (16 из 27 стран ЕС), где проживает более 55% населения союза.

Москва предупреждала, что изъятие российских активов повлечет за собой «серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц». Любые действия с ними российская сторона считает воровством.