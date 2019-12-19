Путин назвал самые сложные моменты своего президентства

Отвечая на вопрос о самых тяжелых моментах на посту президента, глава государства признался, что никогда не забудет Беслан и Дубровку. Ранее Путин называл теракт в Беслане своей «личной болью на всю жизнь»

Президент России Владимир Путин заявил, что самыми сложными моментами за годы его президентства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве.

«Самые тяжелые [моменты] — это крупные теракты. Это Беслан. Никогда его не забуду. Это теракт на Дубровке», — сказал президент.

На прошлой неделе на заседании Совета по правам человека (СПЧ) Путин уже назвал теракт в Беслане своей личной болью на всю жизнь. «Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь», — сказал Путин, когда речь на заседании зашла о проблемах переживших теракт.

Заявление Путина прозвучало в ответ на просьбу перечислить самые тяжелые, а также самые яркие моменты своего президентства. Отвечая на вторую часть вопроса, президент отнес к значимым событиям решение вопроса с бедностью населения. При этом он оговорился, что проблема не решена окончательно.

«Но в целом если посмотрим на то, что представляла из себя в начале 2000-х и сейчас, это почти две разные страны. Я уже не говорю о вопросах связанных с безопасностью», — сказал президент.