В Сенате США призвали наказать Россию из-за религиозных свобод в Донбассе

Республиканец Роджер Уикер внес в Сенат США документ, в котором предложил наказать Россию за нарушение религиозных свобод в Крыму, а также в Донбассе. По его словам, российские власти должны понести ответственность за давление на общины в этих регионах.
В соответствии с документом при оценке свободы вероисповедания американские власти должны учитывать ситуацию не только в самой России, но и на территориях, которые «она контролирует или оккупирует».
Сенатор утверждает, что в Крыму, а также в самопровозглашенных республиках Донбасса гонениям подвергаются мусульмане из числа крымских татар, Украинская православная церковь (имеется в виду не признанная Москвой УПЦ Киевского патриархата), украинская греко-католическая церковь, Свидетели Иеговы, а также приверженцы протестантства.
Уикер указал, что в прошлом году Государственный департамент уже поместил Россию в особый список в связи с «серьезными нарушениями религиозных свобод». Теперь, как считает сенатор, наступила очередь вводить ограничения в отношении виновных.
В прошлом году Государственный департамент США не уточнил, почему Россию поместили в список стран, где власти «допускают серьезные нарушения религиозной свободы». В этот список были также включены Узбекистан и Коморские острова.