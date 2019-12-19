В Сенате США призвали наказать Россию из-за религиозных свобод в Донбассе

Автор законопроекта считает, что Россия должна отвечать не только за Крым, но и самопровоглашенные республики Донбасса

Роджер Уикер (Фото: Rogelio V. Solis / AP)

Республиканец Роджер Уикер внес в Сенат США документ, в котором предложил наказать Россию за нарушение религиозных свобод в Крыму, а также в Донбассе. По его словам, российские власти должны понести ответственность за давление на общины в этих регионах.

В соответствии с документом при оценке свободы вероисповедания американские власти должны учитывать ситуацию не только в самой России, но и на территориях, которые «она контролирует или оккупирует».

Сенатор утверждает, что в Крыму, а также в самопровозглашенных республиках Донбасса гонениям подвергаются мусульмане из числа крымских татар, Украинская православная церковь (имеется в виду не признанная Москвой УПЦ Киевского патриархата), украинская греко-католическая церковь, Свидетели Иеговы, а также приверженцы протестантства.

Уикер указал, что в прошлом году Государственный департамент уже поместил Россию в особый список в связи с «серьезными нарушениями религиозных свобод». Теперь, как считает сенатор, наступила очередь вводить ограничения в отношении виновных.

В прошлом году Государственный департамент США не уточнил, почему Россию поместили в список стран, где власти «допускают серьезные нарушения религиозной свободы». В этот список были также включены Узбекистан и Коморские острова.