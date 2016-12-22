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Журнал The Economist назвал Армению страной года
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Журнал The Economist назвал Армению страной года
Политика, 11:20
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Журнал The Economist назвал Армению страной года
Ежегодно на звание страны года журнал The Economist номинирует государства, которым удалось достичь наибольшего прогресса в делах демократии
Площадь Республики в городе Ереване (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Армения стала страной года по версии британского журнала The Economist. Как объясняет свой выбор редакция, «древнее и часто плохо управляемое государство», расположенное в неспокойном регионе», в этом году показало, что «имеет шансы на демократию и обновление».

«По этой причине Армения является нашей страной года», — подчеркивают авторы редакционной статьи.

Критерии выбора

Издание отмечает, что сделать выбор очень сложно, а демократические успехи, достигнутые страной года, не гарантируют, что она не свернет с пути прогресса в будущем. В частности, прошлогодний победитель в номинации Франция сегодня охвачена протестами и беспорядками, а победитель 2015 года Мьянма «переживает кровавый регресс», указывают авторы.

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«Страной года ежегодно признается не самое влиятельное государство, не самое богатое и не страна с самой вкусной едой (прости, Япония!). Она призвана отметить прогресс», — говорится в сообщении на сайте издания.

В этом году итоговый выбор делали между тремя «финалистами» — Арменией, ​Малайзией и Эфиопией.

В Малайзии избиратели отказались на выборах проголосовать за премьер-министра Наджиба Тун Разака, который не смог объяснить, откуда на его банковском счете образовались $700 млн, и выбрали кандидата от оппозиции Махатхира Мохамада (уже был премьер-министром страны с 1981 по 2003 год). Однако новые власти не приложили достаточно усилий, чтобы смягчить расовые разногласия в стране, сочли эксперты журнала.

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В Эфиопии пришел к власти реформист Абия Ахмед, который провел курс на либерализацию — освободил политзаключенных, предоставил значительную свободу СМИ и пообещал провести выборы в 2020 году. Однако страна не справилась с этническим насилием (в сентябре там вспыхнули беспорядки по случаю возвращения на родину лидеров самой крупной этнической группы — оромо, выступающих за самоопределение этого народа).

В Армении же удалось провести демократические преобразования и обойтись без жертв. Протесты, вспыхнувшие после попытки президента Сержа Саргсяна остаться у власти, заняв пост премьера, привели к власти Никола Пашиняна — «харизматичного, бородатого экс-журналиста и члена парламента», как характеризуют его авторы The Economist. Блок Пашиняна сумел набрать 70% голосов на следующих выборах.

«Путинский ставленник был изгнан, и никто не был убит. России не дали повода для вмешательства», — пишет The Economist.

Несмотря на все эти успехи, вероятность нового территориального конфликта между Арменией и Азербайджаном все еще велика, беспокоится редакция британского журнала. 

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Армения , The Economist
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