В Кремле обсудили проведение прямой линии Владимира Путина 19 декабря

В Кремле обсудили 19 декабря как рабочую дату для совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина. Альтернативная дата — 18 декабря, четверг, — традиционный для такого формата день недели

Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году запланировали провести 19 декабря, сообщили РБК федеральный чиновник и источник на медиарынке. Первый заявил, что сейчас обсуждается именно эта дата. Второй сообщил, что «слышал такую дату в качестве одной из возможных». Осведомленный источник, близкий к администрации президента, также говорит, что общение президента с прессой и представителями общественности может состояться 19 декабря, но добавляет, что окончательное решение будет принято позже. В качестве альтернативной даты еще два источника, близкие к АП, называют четверг, 18 декабря. Если мероприятие пройдет на день позже, это будет первый случай, когда оно состоится в пятницу, а не в четверг.

Президентский четверг

Прямая линия и большая пресс-конференция президента — два самых масштабных ежегодных формата общения Владимира Путина с представителями общественности и СМИ. В 2020 году из-за пандемии коронавируса их решили совместить. В 2021 году прямая линия в последний раз прошла отдельно, а с 2023 года вновь была объединена с пресс-конференцией и проводится в таком формате до сих пор. В 2022 году, в год начала военного конфликта на Украине, ни прямая линия, ни большая пресс-конференция не проводились.

Кремль традиционно выбирает для обоих форматов четверг. Именно в этот день прямая линия проходит с 2007 года. Единственным исключением стал 2021 год: тогда общение Путина с гражданами состоялось в среду, 30 июня.

Источники РБК в администрации президента и близкие к ней объясняли, что в выборе четверга была определенная логика. Цель Кремля — привлечь максимальное внимание людей к мероприятию. Поэтому желательно, чтобы оно приходилось на конец рабочей недели, но не на пятницу, когда люди уже заняты планированием выходных.

Тем не менее, по словам собеседников РБК, в этом году сдвиг на пятницу может произойти ситуативно: это диктует график президента. Федеральный чиновник, впрочем, отмечает, что у пятницы есть свои плюсы: у людей будут выходные, чтобы обдумать итоги года, о которых они услышали. Кроме того, телеканалам будет логично рассказывать о прошедшей прямой линии в течение выходных.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дата прямой линии определена и подготовка к ней ведется активно. Он не ответил на вопрос РБК, является ли рабочей датой мероприятия именно 19 декабря.

Значение прямой линии и пресс-конференции

Благодаря широкому медийному освещению большая пресс-конференция традиционно становится одним из самых значимых событий недели для россиян, о чем свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение». Так, в 2024 году таковым ее назвали 17% россиян (второе место после спецоперации), в 2023 году — 22% (первое место), в 2021 году — 14% (второе место после пандемии). Большая пресс-конференция в 2021 году проходила 23 декабря. По оценке россиян, она стала самым значимым событием недели с результатом 18%.

В Кремле также внимательно подходят к организации прямой линии, поскольку там считают, что она может задать нужную информационную повестку и повлиять на социальное самочувствие россиян и уровень их оптимизма, рассказывали источники РБК, близкие к администрации президента.

Послание президента Федеральному собранию

По словам источника РБК в администрации президента, а также собеседника, близкого к Кремлю, поручений по подготовке ежегодного послания президента Федеральному собранию и ориентировочной даты пока нет, в этом году, скорее всего, его уже ждать не стоит. По их словам, в следующем году этот формат предпочтительнее с точки зрения количества перешедших под контроль российской армии территорий в ходе боевых действий на Украине. В 2022 году собеседники РБК объясняли отсутствие послания похожей логикой. Сам Владимир Путин пояснял, что не выступил перед парламентариями, потому что «динамика событий очень высокая» и результаты «сложновато было зафиксировать».

В Конституции закреплено, что президент обращается к Федеральному собранию с посланием ежегодно. Однако на практике Владимир Путин также пропустил послание в 2017 году. В 2022 году представители российских властей объясняли эту норму не как обязанность, а как право президента. Так, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас указывал, что из содержания Конституции следует: президент имеет полномочия, порядок реализации которых, включая сроки, он определяет самостоятельно, «так как Конституция никакой специальной оговорки не содержит — именно так в части обращения с ежегодными посланиями к Федеральному собранию».