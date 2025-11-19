Путин рассказал о результатах медицинского обследования
Президент Владимир Путин рассказал, что недавно прошел ежегодное медицинское обследование, все необходимые процедуры заняли около двое суток и предусматривали ночевку в клинике. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.
«Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава богу, все хорошо», — сказал Путин на выставке в штаб-квартире «Сбера», посвященной ИИ.
На конференции главе государства показали современные диагностические приборы.
Материал дополняется.
