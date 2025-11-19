 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

К директору по безопасности «Нафтогаза» пришли с обысками

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что НАБУ проводит обыски в «Нафтогаз Украина» и у директора по безопасности Виталия Бровко. По словам нардепа, Бровко ранее курировал Государственное бюро расследований
Фото: Jaap Arriens / Zumapress.com / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / Zumapress.com / Global Look Press

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило обыски у директора по безопасности «Нафтогаза» Виталия Бровко.

«Ни один человек не задерживался. <...> Следственные действия санкционированы и осуществлялись в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обыски никак не связаны с деятельностью «Нафтогаза».

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил о следственных мероприятиях в «Нафтогаз Украина» и у Бровко. Гончаренко напомнил, что до прихода в «Нафтогаз» Бровко работал в офисе генпрокурора. В зоне его ответственности был надзор за Государственным бюро расследований.

В самом «Нафтогазе» заявили, что в его офисах не ведется следственных действий. На странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) компания сообщила, что «максимально способствует работе антикоррупционных и правоохранительных органов», а информация об обысках действительности не соответствует.

На прошлой неделе НАБУ заявило, что разоблачило коррупционную схему с получением незаконных доходов от подрядчиков «Энергоатома», расследование длилось почти полтора года. В НАБУ утверждают, что средства легализовались через бэк-офис в центре Киева, через который прошло порядка $100 млн, организатор схемы «Карлсон» и его сообщники требовали у контрагентов откаты под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.

Изначально имена фигурантов дела ведомство не раскрыло, но известно, что «Карлсон» живет на улице Грушевского в Киеве — по этому адресу находится одна из четырех квартир давнего соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича. На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам схемы, в том числе Миндичу. Зеленский 13 ноября ввел санкции против бизнесмена и его главного финансиста Александра Цукермана.

На фоне скандала оппозиция — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — потребовала отставки кабинета Юлии Свириденко, увольнения главы офиса президента Андрея Ермака и формирования «правительства национального спасения».

19 ноября Верховная рада проголосовала за отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, которых также подозревают в причастности к коррупционному делу.

