Генпрокуратура попросила изъять у депутата из Дагестана особняк в Жуковке
Генеральная прокуратура подала иск к депутату Народного собрания Дагестана Муртузали Муртузалиеву, его гражданской супруге Жанете Азизовой и ее дяде, предпринимателю Шихкериму Рагимову, об обращении в доход принадлежащего им движимого и недвижимого имущества. Помимо Генеральной прокуратуры, истцами выступают территориальные управления Дагестана, Москвы и Московской области Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
В среду, 19 ноября, в Дорогомиловском суде прошла беседа в рамках предварительной подготовки к слушанию, сообщает корреспондент РБК. На заседании присутствовал представитель Азизовой, который сообщил, что Муртузалиев не смог приехать лично в связи с тем, что его «вызвал глава республики». С 2021 года этот пост занимает Сергей Меликов.
От комментариев по иску представитель Азизовой отказался.
Источник РБК, знакомый с содержанием иска, сообщил, что в результате проверки, проведенной Генеральной прокуратурой совместно с прокуратурой Дагестана, стало известно, что депутат регионального парламента и его близкие совершили сделки по покупке имущества на сумму, превышающую их законный доход. Установлено, что в период с 2006 по 2023 год Муртузалиев получил доход в 26 млн руб. от работы депутатом и в казенном учреждении «Дагестанавтодор», а его гражданская супруга Жанета Азизова — 29,3 млн руб. При этом депутат приобрел имущество на сумму не менее 376 млн руб. (в настоящее время рыночная стоимость, по данным ведомства, оценивается в 850 млн руб.). Муртузалиев оформлял имущество не только на себя, но и на своих близких, чтобы иметь возможность его не декларировать, рассказал знакомый с позицией ведомства источник.
Согласно закону, имущество государственного служащего в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, подлежит изъятию в целом, независимо от того, что в какой-то части затраты на его приобретение могли быть произведены из законных доходов.
Генеральная прокуратура просит суд обратить в доход государства имущество, фактически принадлежащее Муртузалиеву: восемь земельных участков, пять домов, две квартиры и три нежилых здания в Москве, Московской области, Махачкале и Изербаше, а также автомобиль Lexus LX570. Среди этого имущества — особняк в элитной подмосковной деревне Жуковка на Рублево-Успенском шоссе, а также имение в курортном поселке Приморский в Дагестане.
По словам источника РБК, Генпрокуратура установила, что в 2015 году депутат Муртузалиев оформил на своего сына Мурада жилой дом и земельный участок площадью 725 кв. м в Махачкале. С 2016 по 2017 год на этом участке было построено офисное шестиэтажное здание площадью более 2000 кв. м за 111,1 млн руб. По данным ведомства, в 2019 году между сыном депутата и родным братом отца Азизовой Шихкеримом Рагимовым была оформлена фиктивная сделка купли-продажи на 800 тыс. руб. Таким образом, имущество было переписано на Рагимова, чей доход, по данным ФНС с 2005 по 2021 год, составил всего 150 тыс. руб.
Заседание по иску пройдет в Дорогомиловском суде Москвы 19 декабря. В Народном собрании Дагестана от комментариев воздержались.
Муртузали Муртузалиев родился в январе 1957 года. Окончил Дагестанский государственный университет им. В.И. Ленина по специальности «юрист».
С 2010 по 2013 год возглавлял ГКУ «Дагестанавтодор».
С 1999 года — депутат Народного собрания Дагестана, член фракции «Справедливая Россия». Последний раз был переизбран в 2021 году, входит в комитет по культуре, делам молодежи, спорту и туризму, а также в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. В июне 2025 года был награжден медалью «Народ и армия едины» за гуманитарную помощь военнослужащим.
Согласно реестру юридических лиц, Жанета Азизова была соучредителем ООО «Дагестанская табачная фабрика». Совместно с Азизовой учредителем компании также числился брат депутата Муртузалиева Шахаутдин. Компания была ликвидирована в 2020 году.
