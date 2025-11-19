Сталин лично правил Конституцию Польши, когда она входила в советский блок, из-за чего ее суверенитет был ограничен, заявил Сикорский. Он уверен, что ЕС не посягает на свободу поляков

Радослав Сикорский (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Членство Польши в Евросоюзе не ограничивает суверенитет, а только укрепляет его, вопреки заявлению польского президента Кароля Навроцкого, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, выступая в Сейме, передает Rzeczpospolita.

Об этом, по мнению Сикорского, знает Украина, которая хочет присоединиться к западному миру и нуждается в поддержке. По его мнению, Варшава должна поддерживать Киев, поскольку и польский суверенитет был ограничен СССР во время членства в Организации Варшавского договора (ОВД). Министр спросил: «Вы уже забыли, как на самом деле выглядит ограниченный суверенитет?».

«В Государственном архиве еще хранится копия Конституции Польской народной республики с рукописными поправками Сталина. Подумайте, что было, если бы мы попытались выйти из Варшавского договора или из Совета Экономической Взаимопомощи. Российские танки разнесли бы нас так же, как венгров в 1956 году или чехов в 1968 году. Так выглядит ограниченный суверенитет», — подчеркнул Сикорский.

Конституция Польской Народной Республикой (ПНР) также известна как Июльская или Сталинская конституция. Ее приняли 22 июля 1952 года. Документ был создан на основе Конституции СССР 1936 года. Документ отменил разделение властей и установила «единство государственной власти». Иосиф Сталин лично внес поправки в русскоязычную версию Конституции, а окончательный вариант на польском языке был подготовлен президентом ПНР Болеславом Берутом. Конституция 1952 года была заменена Малой конституцией 1992 года в части положений об отношениях между исполнительной и законодательной ветвями власти, а полностью ее отменили в 1997-м. Тогда же была признана правовая преемственность между Второй Польской Республикой и Третьей Польской Республикой (между Апрельской конституцией 1935 года и Конституцией 1997 года».

Глава МИДа счел, что ЕС не принуждает членов союза к ограничению суверенитета. Так, он предложил ответить на вопрос, «пошлет ли Брюссель танки, чтобы заставить использовать унифицированные зарядные устройства для телефонов» вида USB-C, отсылая к требованиям ЕС по унификации зарядных устройств. Он также спросил, как много бомб сбросил ЕС на Лондон, «чтобы наказать британцев за Brexit и заставить их вернуться».

По мнению Сикорского, президент страны готовит психологическую и политическую почву для выхода Польши из Евросоюза. Поводом стали заявления Навроцкого об угрозе суверенитету Польши со стороны Евросоюза.