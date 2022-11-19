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Военная операция на Украине ,  
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Херсонские власти сообщили о вывозе фонда Каховского музея в Крым

Херсонские власти сообщили о вывозе фонда Каховского музея в Крым из-за обстрелов
Минкультуры Херсонской области объяснило эвакуацию музея в Крым «постоянными обстрелами ВСУ». По данным ведомства, большая часть жителей Каховки выехала на «безопасные территории»

Минкультуры Херсонской области сообщило в своем телеграм-канале об эвакуации Каховского исторического музея в Крым. Ведомство объяснило это «массовыми обстрелами со стороны ВСУ», которым подвергается Каховка.

Как заявили в министерстве, большинство жителей Каховки «выехали на безопасные территории». «Историческое и культурное наследие, вследствие принятого решения, также было вывезено в Крым для сохранения их целостности», — говорится в сообщении.

Каховка расположена на левом берегу Днепра, примерно в восьми километрах выше по течению от Каховской ГЭС. Каховский исторический музей — филиал Херсонского краеведческого музея, он был открыт в 1957 году.

Местные власти сообщают об участившихся обстрелах после присоединения Херсонской области к России в конце сентября. В середине октября в регионе объявили эвакуацию с правого берега Днепра, затем зону эвакуации расширили и в нее попал расположенный на левом берегу Новокаховский городской округ. 9 ноября Минобороны объявило об отводе войск из Херсона и переброске российской группировки на левый берег — командующий силами России в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин объяснил это желанием сохранить жизни военных.

15 ноября администрация Новой Каховки (одного из ближайших к Каховке городов области) объявила, что сотрудники администрации покинули город, поскольку после отвода российских войск с правобережной части Херсонской области «неизбирательный огонь с левого берега Днепра сделал жизнь там небезопасной». Как сообщал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, к 14 ноября в городе оставалось около 15% населения — 10–12 тыс. человек.

Теги
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