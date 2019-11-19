Эстонский премьер заочно поспорил с подчиненным о плане обороны от России

Премьер-министр Юри Ратас вступил в заочный спор со своим подчиненным — главой МВД Эстонии Мартом Хельми. Последний в интервью заявил о неверии в способность НАТО защитить Эстонию от России

Март Хельми и Юри Ратас (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

НАТО является жизнеспособным альянсом, который многое делает в интересах коллективной обороны. Об этом в своем Facebook написал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

«Альянс жизнеспособен и функционирует как в военном, так и в политическом отношении в Европе и за ее пределами. Я это хорошо знаю из встреч с главами государств и правительств стран НАТО, а также, например, по итогам недавнего визита в Афганистан, где в составе миссии служат и наши военные», — заявил он. Он подчеркнул, что безопасность Эстонии в рамках НАТО однозначно гарантирована, и все возможные планы сводятся к развитию членства в альянсе.

Таким образом Ратас ответил на заявления министра своего правительства Марта Хельме. В интервью финскому изданию Iltalehti глава МВД страны заявил, что Эстонии необходимо готовить «план Б» вместе с Латвией и Литвой для защиты страны в условиях противостояния с Россией. «Никто не знает, что будет дальше. Поэтому у нас должен быть «план Б», который, впрочем, не означает, что мы думаем, что Россия оккупирует Эстонию», — заявил он, отметив, что сейчас НАТО столкнулось с кризисом и его функционирование проблемно.

Хельме подчеркнул, что Россия всегда будет угрозой для Эстонии, даже если режим в ней сменится на демократический. «Угроза зависит от того, какое правительство в России. Есть два варианта: когда в России диктатура и жесткое правительство, это означает военную угрозу для Эстонии. Если же у России демократическое правительство и дело идет к безвизовому режиму с ЕС, то это означает, что Эстония будет заселена русскими», — объяснил он свою позицию.