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Тимошенко ответила Зеленскому на слова о лишении «сладенького»
Ранее Зеленский заявил о традиции Тимошенко «раз в пять лет уходить в оппозицию», лидер «Батькивщины» напомнила о другой традиции украинских президентов
Юлия Тимошенко (Фото: Сергей Гритс / AP)

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook прокомментировала заявления президента страны Владимира Зеленского о причинах ее ухода в оппозицию из-за лишения «сладенького».

Зеленский ранее сообщил, что Тимошенко предлагала своих кандидатов на разные посты, однако хотела получить «сладкие» места и в итоге получила отказы. Так он объяснил решение Тимошенко уйти в оппозицию действующей власти. По словам Зеленского, так Тимошенко поступает «раз в пять лет».

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Зеленский заявил о пользе лишения Тимошенко «сладенького»

«Есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот!» — ответила ему Тимошенко. «А дальше все по сценарию... Ну, вы в курсе...» — написала она, в шутку добавив, что ждет Зеленского на корпоративах, «можно со своим пианино».

Заявления Зеленского последовали после выступления Тимошенко в эфире телеканала ICTV, во время которого она объявила, что переходит в оппозицию. Президент в свою очередь сообщил, что Тимошенко «принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места». Взамен, по его словам, лидер «Батькивщины» обещала поддержку «Слуге народа» в голосовании по законам в Верховной раде. Зеленский добавил, что отказал Тимошенко. «Ведь эпоха «договорняков» закончилась навсегда», — сказал он. Президент также пошутил, что благодаря этому оппозиция в лице Тимошенко хорошо выглядит. «Такая фигура! А знаете почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького», — сказал Зеленский.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко
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