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Кремль заявил об обострении русофобских настроений в США
В ходе слушаний в рамках расследования дела об импичменте демократы указывали на то, что Путину были выгодны некоторые шаги Трампа. Песков заявил, что американцы сильно подвержены русофобским настроениям перед выборами

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил предвыборными процессами заявления представителей Демократической партии США о том, что действия американского президента Дональда Трампа были выгодны российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает корреспондент РБК.

«Мы предпочитаем не вмешиваться. Вы знаете, что каждый раз накануне электорального процесса американцы очень сильно подвержены обострению русофобских настроений. Не миновала их участь и на этот раз», — сказал Песков.

По его словам, Россия не вмешивалась во внутренние дела США и не собирается этого делать.

Политика
Белый дом счел пустой тратой времени слушания об импичменте Трампа

Публичные слушания в рамках расследования дела об импичменте Трампа начались в конгрессе на прошлой неделе. Процедура началась из-за телефонного разговора, в котором президент США и его украинский коллега Владимир Зеленский обсуждали среди прочего дело против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который планирует побороться с Трампом за пост главы государства на выборах в 2020 году. Лидеры двух стран беседовали на фоне ожиданий Украины военной помощи от США  на сумму около $400 млн.

Бывший посол США на Украине Мари Йованович в ходе дачи показаний предположила, что действия Трампа сыграли на руку Владимиру Путину. К таким действиям президента США она причислила и свою отставку. По ее словам, когда допускается коррупция, против которой выступает Вашингтон, подрываются интересы США, их союзники оказываются под ударом, а возможности «автократов вроде Владимира Путина» нарастают.

Авторы: Полина Химшиашвили, Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
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