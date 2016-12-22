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Кремль ответил на слова премьера Польши о войне из-за «Северного потока»
Политика, 10:08
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Кремль ответил на слова премьера Польши о войне из-за «Северного потока»
Заявления о связанных с «Северным потоком-2» опасностях — это попытки политизировать проект в целях нечестной конкуренции, заявил Дмитрий Песков. Ранее премьер Польши сказал, что пуск газопровода повышает риск нападения на Украину
Фото: Jörg Carstensen / DPA / ТАСС

Кремль назвал слова польского премьера о возможности наступления на Киев после запуска газопровода «Северный поток-2» «неудачным заявлением» и одной из попыток «политизировать проект». Об этом, как передает корреспондент РКБ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

​«Северный поток-2» — это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект, причем он экономически привлекателен не только для поставщика, России, но и для получателей этого газа в Европе, прежде всего в Германии. Объемы потребления газа в Европе растут, особенно в тех странах, которые играют роль локомотивов европейской экономики. Альтернативой российскому трубному газу является сжиженный газ, в том числе и американский, но эта продукция ощутимо дороже», — сказал Песков.

По его словам, в этом проекте «экономика говорит сама за себя». «Инсинуации, подобные тем, о которых вы упомянули, — это из разряда попыток политизировать проект. Вы знаете, что много угроз в адрес этого проекта со стороны Соединенных Штатов Америки, это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить покупать европейцев невыгодный, более дорогой американский газ», — продолжил пресс-секретарь.

«Здесь все абсолютно ничем не прикрыто, и даже нет попыток закамуфлировать такие проявления нечестной конкуренции. Я же сказал, что это неудачное заявление», — резюмировал Песков.

Польский премьер вспомнил Ленина при описании угрозы «Северного потока-2»
Политика

Заявление Матеуша Моравецкого прозвучало 18 ноября на конференции в Гамбурге. Он сказал, что после завершения строительства «Северного потока-2» России уже не будет нужна украинская газотранспортная система. «Что в этом случае остановит Владимира Путина от наступления на Киев?» — задался вопросом глава правительства Польши.

Моравецкий также отметил, что «к востоку от Одера никто не верит» заверениям правительства Германии о том, что «Северный поток-2» — всего лишь бизнес-проект. «Вы удивитесь, но я сейчас процитирую Ленина. Однажды он сказал, что капиталисты настолько жадные, что продадут веревку, на которой их повесят. А европейцы платят России за газ. На эти деньги они укрепляют свою армию, а мы теперь просим американцев защитить нас. Вот об этом Ленин и говорил», — объяснил Моравецкий.

Об угрозе полномасштабной войны России против Украины после запуска «Северного потока-2» неоднократно заявляли в Киеве. В апреле об этом говорил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Тогда он в очередной раз призвал западных партнеров не допустить строительства этого газопровода.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: «Северный поток-2» , война , Кремль
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