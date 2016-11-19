Сандерс заявил о готовности бороться с корпорациями вместе с Трампом

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс, выступавший в поддержку Хиллари Клинтон на выборах главы государства, пообещал стать союзником избранного президента Дональда Трампа в борьбе против крупных корпораций

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс (Фото: Reuters/Pixstream)

У Дональда Трампа может появиться неожиданный союзник, если он выполнит свое обещание в части проведения политики, направленной на борьбу с корпорациями. Об этом заявил экс-кандидат в президенты США от Демократической партии, сенатор Берни Сандерс, передает CNN.

«Если мистер Трамп осмелится противостоять этим корпорациям, он будет иметь союзника в моем лице», — сказал Сандерс журналистам.

Он также отметил, что готов поддержать Трампа и по другим пунктам предвыборной кампании республиканца, в том числе по вопросам здравоохранения, снижения цен на лекарства, повышению минимальной зарплаты до $10 и увеличению пошлин на продукцию компаний, переносящих производство за рубеж.

Готовность Сандерса поддержать Трампа в популистских пунктах программы последнего не отменяет ряда «критических противоречий» между демократом и республиканцем, отмечает CNN. Так, Сандерс призывает избранного президента уволить Стива Бэннона с поста главного стратега новой команды Белого дома, обещает бороться с Трампом по вопросам изменения климата и выступает против предложенной Трампом налоговой политики.

Выборы президента США прошли 8 ноября. Их победителем стал Дональд Трамп — кандидат от Республиканской партии. Его соперница от демократов Хиллари Клинтон признала свое поражение и выразила готовность сотрудничать с новым главой государства на благо американской нации.

​Сандерс соперничал с Клинтон на отборочном внутрипартийном этапе предвыборной гонки, но потерпел поражение. Выйдя из борьбы за президентское кресло, он поддержал Клинтон. Во время избирательной кампании Сандерс выступал с жесткой критикой Трампа.