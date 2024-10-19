NYT рассказала о секретной тюрьме в Бангладеш под названием «Дом зеркал»

В Бангладеш после протестов сменилась власть, в результате были освобождены заключенные этой секретной тюрьмы. Они так или иначе выступали против премьера Хасины, которая на волне митингов покинула страну

Граффити с Шейх Хасиной в Бангладеш (Фото: Habibur Rahman / IMAGO / Global Look Press)

В Бангладеш долгие годы существовала секретная подземная тюрьма, где содержали политических заключенных, она имела кодовое название «Айнагор» или «Дом зеркал», сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на освобожденных из нее.

В Бангладеш с начала июля шли массовые протесты, в ходе них погибли свыше сотни человек. Акции привели к тому, что 5 августа премьер-министр страны, 76-летняя Шейх Хасина подала в отставку и покинула Бангладеш. Она находилась у власти более 15 лет. Сейчас государством правит временное правительство, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус,.

NYT пишет, что Хасина, вернувшись к власти в 2009 году (до этого она была премьером в 1996-2001 годах, последовало поражение на выборах, в 2004-м она пережила покушение, во время которого погибли около 20 человек), стала «параноидальным и деспотичным» лидером, как ее отец Шейх Муджибур Рахман, первый лидер независимого Пакистана. Хасина начала репрессии.

Для их проведения она задействовала подразделение быстрого реагирования, которое Human Rights Watch назвало «внутренним отрядом смерти». NYT описывает, как отряд устранил оппонента Хасины, а вместе с ним еще семь свидетелей.

Разведывательное подразделение армии было задействовано в насильственных задержаниях: с 2009 года им подверглись свыше 700 человек, полагают правозащитники. 80 человек были найдены мертвыми, около 150 считаются пропавшими без вести.

Некоторых исчезнувших отправляли в ту самую секретную тюрьму, расположенную на территорию воинского гарнизона в Дакке. Среди них — в прошлом адвокат Мир Ахмад Куасем Арман (провел в «Доме зеркал» восемь лет), бывший генерал армии Абдуллахил Аман Азми (тоже восемь лет), бывший посол Бангладеш в Катаре и Вьетнаме Маруф Заман (около полутора лет), активист Майкл Чакма (пять лет) и др.

Заключенные вспоминают, что их держали в камерах без окон, они пребывали в темноте — и увидели свет только при освобождении. «Я не видел Божьего неба, солнца, травы, луны, деревьев», — заявил Азми. Он рассказал, что пытался ловить уловить солнечный свет через два небольших вентиляционных отверстия, но когда охрана по камерам увидела это, их закрыли.

Попавших в тюрьму пытались довести до безумия, отмечает NYT, Оказаться в заключении могли люди, совершившие незначительные политические действия: так, Чакма, выступавший за самоуправление коренных народов Банладеш, был интернернирован после того, как его сторонники перерыли дорогу к месту митинга Хасины.

Юнус инициировал расследование преступлений Хасины в Бангладеш, был выдан выдал ордер на ее арест.