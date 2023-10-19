Сенатор от Татарстана Емельянов попал в больницу после ДТП
Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в ДТП, он в больнице, сообщил в своем Telegram глава Зеленодольского района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.
Член Совета Федерации Александр Терентьев сказал «РИА Новости», что Емельянов получил переломы. После аварии его прооперировали, сейчас сенатор в реанимации. «Прогнозы [на выздоровление] положительные», — отметил он.
По данным «БИЗНЕС Online», авария произошла утром 18 октября в Нижнекамском районе Татарстана на трассе Чистополь — Нижнекамск. Емельянов был за рулем Toyota Land Cruiser, который врезался в Volkswagen Polo, делавший левый поворот. Телеграм-канал Baza пишет, что сенатор пошел на обгон там, где это запрещено, его внедорожник задел другой автомобиль и вылетел с трассы.
Машина сенатора вылетела в кювет и перевернулась. По данным Baza, Емельянов получил переломы ребер, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Водитель Volkswagen не пострадал, уточняет «БИЗНЕС Online».
Емельянов в разные годы работал в администрации Набережных Челнов, возглавлял администрацию Зеленодольского района. С 2009 по 2010 год был министром транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, следующие девять лет был главой Елабужского муниципального района и мэром Елабуги. Сенатором от Татарстана Емельянов стал в 2019 году, он входит в комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.