Сенатор от Татарстана Емельянов попал в больницу после ДТП

Сенатор накануне попал в аварию в Нижнекамском районе Татарстана, его прооперировали. По данным СМИ, Land Cruiser Емельянова пошел на обгон в запрещенном месте, задел другую машину и вылетел в кювет

Геннадий Емельянов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в ДТП, он в больнице, сообщил в своем Telegram глава Зеленодольского района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Член Совета Федерации Александр Терентьев сказал «РИА Новости», что Емельянов получил переломы. После аварии его прооперировали, сейчас сенатор в реанимации. «Прогнозы [на выздоровление] положительные», — отметил он.

По данным «БИЗНЕС Online», авария произошла утром 18 октября в Нижнекамском районе Татарстана на трассе Чистополь — Нижнекамск. Емельянов был за рулем Toyota Land Cruiser, который врезался в Volkswagen Polo, делавший левый поворот. Телеграм-канал Baza пишет, что сенатор пошел на обгон там, где это запрещено, его внедорожник задел другой автомобиль и вылетел с трассы.

Машина сенатора вылетела в кювет и перевернулась. По данным Baza, Емельянов получил переломы ребер, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Водитель Volkswagen не пострадал, уточняет «БИЗНЕС Online».

Емельянов в разные годы работал в администрации Набережных Челнов, возглавлял администрацию Зеленодольского района. С 2009 по 2010 год был министром транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, следующие девять лет был главой Елабужского муниципального района и мэром Елабуги. Сенатором от Татарстана Емельянов стал в 2019 году, он входит в комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.